Con un muñeco, piden "bajar un cambio" en las calles de un barrio de Neuquén

La madre de un hombre en silla de ruedas aseguró que los automovilistas no respetan los límites de velocidad. Piden la colocación de reductores de velocidad.

Vecinos del barrio San Lorenzo piden la instalación de reductores de velocidad en las calles para que personas con discapacidad motora puedan transitar, ya que los automovilistas conducen a alta velocidad y no ceden el paso. Ante la desesperación, decidieron poner un muñeco en uno de los cruces para alertar del paso.

El reclamo está encabezado por Carmen Senger , mamá de Lucas, un hombre con discapacidad motora , quien contó que su hijo se moviliza solo con su silla por la ciudad y que siempre lo hace por los lugares indicados, pero desde que se mudaron al oeste de la ciudad, su traslado se complica porque las calles no tienen semáforos y los conductores transitan a alta velocidad. A lo máximo que Lucas puede acceder es a rampas, que tampoco están señalizadas, por lo que en ocasiones algunas personas estacionan allí.

Debido a esto, su familia comenzó una campaña de concientización sobre la importancia de conducir a una velocidad que sea segura, tanto para las personas que se movilizan en sillas de ruedas, como para los propios peatones. "La Municipalidad no viene a poner reductores de velocidad. Son los únicos que harían posible que se baje la velocidad en este lugar porque la gente no comprende, no toma conciencia de que acá pasa una persona con discapacidad", explicó la madre en diálogo con Canal 7 Noticias.