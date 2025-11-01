Con una Península Hiroki renovada, la Muni de Neuquén lanzó la temporada de verano

Este 1 de noviembre la Municipalidad de Neuquén lanzó la temporada de verano 2026 con una serie de propuestas turísticas, artísticas y recreativas y la reinauguracion del portal de ingreso a la Península Hiroki . Las actividades tendrán su corolario con la Fiesta de la Confluencia que se realizará del 5 al 8 de febrero.

La secretaria de la Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , resaltó el trabajo hecho a través de obras como el Paseo Costero y otros espacios culturales y deportivos en pos de potenciar la capacidad turística de la ciudad, junto con una gran cantidad de propuestas gastronómicas y eventos que se presentan los fines de semana.

“Presentamos el presupuesto y decíamos que ese superávit o que tiene el gobierno local, con una administración muy ordenada ha permitido muchas de estas obras a lo largo de estos seis años que estuvieron vinculadas al turismo . Hablamos de los 32 kilómetros de Paseo Costero , los parques o la Península Hiroki con toda esta inversión”, sostuvo.

Nuevos espacios

En este marco, señaló además la importancia del trabajo en conjunto con el sector privado, con la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica y con las agencias turísticas: “Esto empuja a generar nuevos espacios, nuevos recorridos y nuevas propuestas. Esto incentivará a que vengan nuevas inversiones porque la ciudad lo necesita”, opinó.

En relación a la temporada de verano, afirmó que “hay mucha propuesta turística, cultural, deportiva y actividades que trabajamos de manera conjunta con actividades en el Parque Jaime de Nevares, la Confluencia de Cervezas, la Confluencia de Sabores, el Neuquén Emprende y cerramos con la Fiesta de la Confluencia”.

hiroki3

En este sentido, Pasqualini recordó que en la última edición hubo más de 1,4 millones de personas con presencia de personas de varios países limítrofes y turistas de todos los puntos del país y afirmó que esperan una convocatoria similar para este año.

Para eventos

Por su parte, Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, señaló que el lanzamiento de hoy coincidió con la apertura del nuevo salón en el ingreso a Hiroki: “Quedó espectacular. Está diseñado para recibir eventos culturales, reuniones y para que pueda disfrutarlo la gente. Este espacio se suma a otros que tiene la Municipalidad para ofrecer en materia de reuniones. Y además, lanzamos la temporada junto a todos los prestadores turísticos que ofrecen una amplia gama de actividades durante todo el año”.

hiroki4

El funcionario anunció que, en este marco, agencias y hoteles, junto al municipio programaron contar con servicios, eventos culturales y servicios gastronómicos: “En esta unión que hemos hecho salimos a vender la ciudad en Neuquén en toda la Argentina. Durante toda esta temporada vamos a tener muchísimos eventos gastronómico, culturales, eventos deportivos y eventos empresariales”, dijo.

Programación

En este sentido, comentó que el 7 y 8 de noviembre se realizará el Congreso de Cámaras Inmobiliarias COPIP, uno de los eventos más importantes del sector, que tendrá como eje las oportunidades que genera Neuquén. Por otro lado, el 19 y 20 de noviembre se hará el FAEVYT, la Cónvención de Empresarios Jóvenes del sector turístico donde se espera una presencia de al menos 3.000 personas.

hiroki5

Mariana Fernández, subsecretaria de Turismo, señaló que “hemos trabajado muchísimo también en conjunto con el sector privado y con otros sectores públicos y con instituciones locales para poder reforzar la capacitación del personal que trabaja en el sector turístico porque es fundamental el nivel y la calidad de atención”.

La funcionaria recordó que desde el municipio se mantienen las actividades como recorridas en minibuses, buses turísticos y otras que suman un total de 10 propuestas gratuitas. En este contexto, anunció que todas las actividades se darán a conocer en la agenda que estará disponible en las redes sociales y web de Turismo Neuquén Capital.

Sobre el nuevo espacio en Peninsula Hiroki, comentó que habrá actividades este sábado desde las 18 habrá presentaciones de grupos de música, degustaciones y talleres de serigrafía. “El fin de semana próximo también vamos a tener actividades con un artista fotográfico que viene a exhibir sus obras”.

A su turno, Barbara Blanc, de Neuquén Travel, señaló que “este año hay muchas expectativas porque la llegada de turistas a la ciudad está creciendo mucho. Eso nos da mucha alegría y mucho orgullo”. Agregó que desde las agencias turísticas “ hay una gran oferta para ofrecer, tanto para residentes como a turistas que están llegando. Nosotros trabajamos durante todo el año con actividades dentro de la ciudad que trabajamos en conjunto con el municipio como la combinación de gastronomía y paleontología, Neuquén con Vinos o el río que es la estrella que tenemos porque la gente queda realmente encantada con todo lo que tienen para ofrecer los ríos de Neuquén”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1984646258733035644&partner=&hide_thread=false Inauguramos la temporada de verano y reabrimos el Centro de Interpretación Península Hiroki

Un espacio para descubrir la flora, fauna y la cultura que hacen única a nuestra ciudad.#NeuquénCapital #PenínsulaHiroki pic.twitter.com/vpA9uAXVOt — María Pasqualini (@tanapasqualini) November 1, 2025

Por último, Claudia Mabellini, de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, expresó que para esta temporada 2026 “estamos muy bien. Ya tenemos consultas para enero y para febrero y se está notando mayor volumen con respecto al año pasado. Eso nos pone muy felices, sobre todo porque Neuquén ya es turístico”.

En este sentido, la empresaria resaltó que las personas ya no se quedan una sola noche, sino que extienden su estadía para sumarse a alguna propuesta o recorrida en la ciudad y alrededores: “Todo eso nos impulsa a ser mejores en los alojamientos, a tener mejores propuestas gastronómicas para todos los que nos quieren venir a visitar”.