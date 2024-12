Confederación Mapuche del Neuquén en alerta: qué dijeron del DNU de Javier Milei

Uno de los pedidos es el cese de los permisos de concesión hidrocarburíferas en Vaca Muerta , hasta tanto no se aplique la consulta previa, libre e informada, que se convirtió en ley y fue reglamentada durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez.

Mapuches entregan Petitorio en Casa de Gobierno 07.jpg Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche del Neuquén, frente a Casa de Gobierno. Claudio Espinoza

También sobre el registro de comunidades, para las que están irregulares, tengan su personería pública. Pero nada de esto sucedió durante este 2025.

Confederación Mapuche: ¿Qué le piden Figueroa y Tobares?

Pero la atención estuvo puesta en la decisión de Milei de cortar los relevamientos en todo el país, con gran incidencia en las comunidades que están a la espera del cierre de las carpetas técnicas, y la cartografía con el mapa de sus territorios.

"En la ignorancia que su autoritarismo le genera, el Presidente Milei deroga la Ley 26160 que tenía vigencia hasta fines del año que viene por Decreto de Alberto Fernández, creyendo que así acaba con el “problema indígena”. Al anular ese decreto y poner punto final al relevamiento, anula una herramienta de solución que las Provincias (entre ellas Neuquén) nunca quisieron aplicar", dijo la confederación Mapuche del Neuquén en un comunicado.

La Confederación Mapuche le tiró un dardo a la gestión de Figureoa, ya que durante el año hubo reuniones para resolver los temas pendientes, pero que no tuvieron asidero, más allá del diálogo.

"Nunca lo resolvió el MPN"

Y prosiguió: "Por eso se entiende 18 años de vigencia de una Ley de Emergencia. Ahora Nación se retira de esa obligación y deja en manos de la Provincia de Neuquén resolver esa deuda histórica. No lo resolvió 60 años de MPN y no ha querido resolverlo Figueroa en su año de mandato. Ahora ya no tiene más excusa. El tema está en sus manos. Y se verá hasta donde es cierto o mentira lo que promete desde que asumió a través de su ministro Tobares".

En el comunicado, los mapuches dejaron en claro que no permitirán una política represiva por parte de Nación, más allá de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la llegada de un comando de Gendarmería en la zona. Una medida que también fue criticada por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci.

Mapuches entregan Petitorio en Casa de Gobierno 05.jpg Los mapuches piden que se aplique la consulta previa, libre e informada en Neuquén. Claudio Espinoza

"Milei tampoco logrará lo que se propone que es resolver con violencia la demanda histórica mapuche. Si cree que ahora deja liberada las manos de la justicia para que reprima o desaloje, los jueces y fiscales saben que hay una plataforma jurídica que resguarda el derecho mapuche", dijeron.

Además, recordaron los fallos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat, la jurisprudencia de la Corte Suprema en el conflicto de Villa Pehuenia, y la Constitución Nacional y Provincial garantizan sus derechos territoriales.

Meten presión al gobierno

"Hoy el racista gobierno de Milei ya no interviene en el conflicto territorial de nuestras comunidades versus privados, empresarios, terratenientes, o será el continuador de una política de negación y represión como lo han sido hasta la fecha los gobiernos que lo precedieron?", señalaron desde la Confederación Mapuche.

"El gobernador Figueroa tiene la palabra. Las comunidades mapuche de la mal llamada “Vaca Muerta” seguiremos haciéndonos escuchar desde la movilización y las acciones que sean necesarias para que el Estado Neuquino dejen de mentirnos como estos últimos doce meses", concluyeron.