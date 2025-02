Conflicto con los guardavidas: conciliación obligatoria y suspensión de protestas

En virtud de esta determinación, la marcha que los trabajadores de seguridad acuática habían programado para esta mañana a las 10 no se llevó a cabo.

Al ser consultado sobre las demandas del sector de guardavidas, el intendente Mariano Gaido se limitó a repetir el término "conciliación obligatoria" y enfatizó que no daría ninguna declaración política sobre la protesta, especialmente por su proximidad con el inicio de la Fiesta de la Confluencia y en plena celebración del Pre Confluencia.

El conflicto con los trabajadores de seguridad balnearia se intensificó desde la semana pasada, llegando a su punto más álgido el lunes, cuando se confirmó el inicio de un paro de actividades. Como parte de sus reclamos, los manifestantes habían instalado carteles y realizado piquetes en el ingreso a la Isla 132, bloqueando el acceso de vehículos y personas vinculadas con la organización de la fiesta nacional.

El intendente recordó que la disposición de conciliación se oficializó el lunes a las 20 y destacó la importancia del diálogo sin medidas de fuerza. Al ser consultado sobre posibles propuestas para atender las demandas salariales de los guardavidas, evitó entrar en detalles y reiteró que cualquier avance se discutiría en la reunión de conciliación.

La primera instancia de negociación fue convocada por el subsecretario de Trabajo, Guillermo Castillo, quien citó a representantes del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE) y a delegados municipales encabezados por el secretario Juan Martín Hurtado. La mesa de diálogo se extenderá por un plazo de diez días, lapso tras el cual la Fiesta de la Confluencia ya habrá concluido.

El encuentro inicial se desarrollará este miércoles a las 8:30 en la sede de la subsecretaría de Trabajo. En la resolución emitida por la autoridad laboral, se ordenó a ambas partes restablecer las condiciones previas al conflicto. Como consecuencia, el municipio no podrá aplicar sanciones a los manifestantes, mientras que los guardavidas deberán retomar sus funciones de vigilancia en las playas y zonas de baño. Hasta el momento, la seguridad en esos sectores estuvo a cargo de agentes policiales y personal que no se sumó a las medidas de fuerza, según informó el subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

La palabra de la Municipalidad del Neuquén

"Es un reclamo injustificado, la ciudad de Neuquén paga en el marco de la legislación vigente. Los guardavidas son trabajadores municipales y el encuadre salarial está regido por ordenanzas y normativa municipal", sostuvo Francisco Baggio la semana pasada, en declaraciones a LU5.

Aclaró que "o se puede saltear estas normativas y pedir que se pague por leyes nacionales o de otras jurisdicciones", sobre todo cuando "el Sindicato de Guardavidas de Neuquén ha firmado acuerdos de salarios en municipios vecinos por debajo de lo que paga Neuquén capital".

Baggio, que es guardavidas de profesión, aseguró que la Municipalidad de Neuquén tiene "un activismo a favor de los guardavidas", por lo que respeta no solo la escala salarial impuesta por ordenanza, sino también la calidad del servicio que se brinda en la costa.

Así, destacó "la calidad de las condiciones de trabajo, que es de excelencia en la indumentaria, el equipamiento, el equipamiento náutico, motos de agua, cuatriciclos, jaulas de rescate, la extensión de la temporada cuando amerita por las temperaturas".

El subsecretario aclaró que "no hay discriminación con ningún trabajador de la Municipalidad", por lo que todos cobran el último día hábil del mes. Recordó, no obstante, que no se puede sumar un ítem salarial por simple nota, sino a través de una ordenanza en el Concejo Deliberante.

Aunque aseguró que van a considerar una ordenanza para modificar las horas extra, aclaró que "el sindicato sabe que no va a prosperar el reclamo de ninguna manera porque acá se rigen por la ciudad de Neuquén".