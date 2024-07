Convocan a libreros y escritores para una nueva edición de la Feria del Libro de Neuquén

“El año pasado la Feria del Libro tuvo 80 stands y pasaron 350.000 personas. Eso es un número importante y una vez más la Municipalidad de Neuquén va a acompañar a los libreros locales, a aquellos que tributan en la ciudad con un stand gratuito”, anunció.

ON - Feria del Libro (25).jpg Omar Novoa

Los interesados podrán cargar sus datos a través del sitio web oficial de la Feria del Libro, disponible en el siguienteenlace. De esta manera, la Municipalidad podrá darle rienda al trabajo logístico para adecuar el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y las inmediaciones del Parque Central, con el objetivo de generar un gran predio ferial para los libreros y expositores.

Pasqualini adelantó que habrá una carpa infantil, que es la más convocante de cada año, y también se están planeando otras sorpresas para los adolescentes. "Tenemos el prejuicio de que sólo consumen las pantallas o que leen en digital, pero el año pasado tuvimos mucha convocatoria de jóvenes y fueron los que más compraron", afirmó.

Este año, la ciudad invitada será Córdoba capital, que contará con un espacio predominante en la feria. La jefa de gabinete destacó la trayectoria que tiene esa ciudad en la organización de eventos literarios, y afirmó que la Feria del Libro de Neuquén "es la más grande en importancia del país, después de la de Buenos Aires y la de Córdoba".

Los escritores invitados

Por el momento, no se adelantó cuáles serán los escritores confirmados en la undécima edición. Cada Feria suele convocar al público con autores reconocidos del plano nacional y Pasqualini adelantó que ya están coordinando las presentaciones de al menos cinco personalidades, que serán anunciadas la próxima semana.

Sin embargo, destacó la importancia de sumar la participación de escritores neuquinos, por lo que incentivó a los autores de la capital y del interior de la provincia a sumarse a la iniciativa. Para ellos, los stands serán gratuitos, y serán una gran oportunidad para darle más visibilidad a su trabajo y vender ejemplares.

Conferencia - Feria del Libro - María Pasqualini 01.jpg Claudio Espinoza

El año pasado, en la décima edición de la Feria, se presentaron cerca de 100 libros, por lo que esperan que se repita la masiva convocatoria para acompañar la producción literaria de la región.

La funcionaria explicó que el gobierno provincial va a acompañar la undécima edición con un stand propio, que también será el espacio de vidriera para los escritores del interior de Neuquén. "Es muy importante que tengan su espacio porque la ciudad se enmarca en la provincia", afirmó.

Por otro lado, Pasqualini aclaró que no tuvieron el respaldo del gobierno nacional. Aclaró que el secretario de Cultura de Nación participó sólo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, pero no del evento más convocante que se hace en abril en La Rural. "No tienen una política definida hacia las provincias", dijo. Por eso, aclaró que aún no tuvieron el acompañamiento en la organización de esta actividad, los ciclos de cine y otras apuestas a la industria cultural de la ciudad.

A diferencia de la edición del año pasado, que contó con 10 días de duración, en esta oportunidad la muestra se reducirá a la mitad. “Somos muy responsables con el contexto nacional que atraviesa el país y que impacta en la ciudad respecto a la situación económica. Así que la vamos a hacerla cinco días", había señalado Pasqualini al adelantar este evento.

La Feria del Libro en un contexto económico difícil

Este año, la 48° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires contó con menos stands, un 10% menos de visitantes y al menos 40% menos ventas con relación a las versiones previas del mismo evento. Para Pasqualini, las entradas pagas al predio ferial son uno de los principales obstáculos para desmotivar la afluencia del público, por lo que recordó que la Feria del Libro de Neuquén contará con entrada libre y gratuita para todos los asistentes.

Conferencia - Feria del Libro - María Pasqualini 02.jpg Claudio Espinoza

La funcionaria reconoció el contexto económico que atraviesa la nueva edición de la Feria, por lo que adelantó que se va a trabajar junto al Banco Provincia de Neuquén (BPN) para promover la venta en 3 cuotas sin interés y así garantizar el caudal de ventas de los libreros, que suelen destacar el evento neuquino como uno de los más exitosos para la comercialización de los ejemplares.

El Museo se repite como sede

Pese a que ya iniciaron las obras de remodelación del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), la jefa de gabinete aclaró que el evento repetirá su sede tradicional, por lo que se utilizarán las instalaciones del emblemático edificio, así como el estacionamiento y un sector del Parque Central. Hasta ahora, no se definió la cantidad de globas que se van a instalar, ya que eso se ajusta a la cantidad de stands y expositores.

ON - Feria del Libro (5).jpg Omar Novoa

Pasqualini señaló que las obras no interfieren en el desarrollo de la Feria. "Las remodelaciones se están haciendo en la sala de exposiciones. Para septiembre, hay una parte que va a estar finalizada y también queremos abrir el resto de la sala porque vamos a tener una exposición especial", dijo y agregó que el evento será la oportunidad para conocer las dos fases de la sala central del MNBA.

La convocatoria para la Feria del Libro

Candela Bermúdez, subsecretaria de Enlace Cultural, explicó que habrá tres formularios para aquellos interesados en participar: uno es para los escritores que deseen registrar su nuevo material para presentarlo en el evento y otro, para los expositores, que estará destinado a las librerías y editoriales locales y regionales "que quieran participar de la feria".

Por último, el tercer formulario será para registrar las propuestas artísticas que quieran presentarse durante las jornadas como talleres, capacitaciones y espectáculos. En la planilla deben comentar a qué público está dirigido, y en función de eso se programarán los contenidos.

Conferencia - Feria del Libro - María Pasqualini 02.jpg Claudio Espinoza

"La feria, igual que en otros años, contará con un espacio para las escuelas. También vamos a tener la grilla abierta al público general con charlas, paneles, presentaciones de libros y vamos a contar con la jornada docente, que es un espacio de formación sobre diversas temáticas", mencionó la funcionaria.

Por su parte, la directora de Producción Literaria, Karen Mella, contó que a partir del 1 de agosto y hasta el 30, habrá una convocatoria para que alumnos de escuelas secundarias participen, junto a docentes, de la creación de un cuento que será publicado en el marco de esta Feria y de los 120 años de la ciudad.

El lema de esta propuesta es: “Cuento corto Neuquén en palabras” y los establecimientos educativos interesados en participar podrán encontrar las bases en las redes sociales de la Municipalidad y en la página web.