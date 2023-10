desarrollo social autovia norte Hay otro corte en la Autovía Norte y Casimiro Gómez. Sebastian Fariña Petersen

"Seguimos acá sin novedades positivas, cada tres horas levantamos un carril de cada lado por 15 minutos", confirmó la trabajadora. En el lugar hay personal de Policía y Gendarmería quienes frenan a los automovilistas unos 500 metros antes del corte.

La situación se comenzó a poner más cálida con gritos e insultos de parte de algunos de los automovilistas que están desesperados por seguir su viaje y no lo pueden hacer por este reclamo, ya sea camino a Neuquén o hacia la cordillera.

corte de ruta en Arroyito

El corte está ubicado en el segundo puente de Arroyito y ahí hay apostados unos 100 trabajadores de Desarrollo Social. Los cortes se repiten en la Autovía Norte que conecta Plottier y Neuquén y en el acceso a la destilería de YPF en Plaza Huincul.

Por su parte, Natalia Brizuela, trabajadora de Desarrollo Social informó que el corte en la Autovía es total y que "nadie sube a la ruta". Se trata de los empleados de los comedores quienes también esperan respuestas pero no tenían movilidad para sumarse en Arroyito.

"Salimos a la calle por primera vez en la historia porque estamos cansados. Le damos de comer a 5 mil familias y siempre nos dejaron tirados y abandonados hoy dijimos basta", manifestó.

La mujer contó a LMN que hay "trabajadores con 70 años que siguen revolviendo ollas por 140 mil pesos al mes". "Hace más de 15 años que ninguno recibe una recategorización", denunció.

Zárate explicó que el reclamo es porque se abra el llamado a concurso para que unos 2500 trabajadores puedan recategorizarse. "El jueves pasado firmaron un acta y no pusieron nada, lo único que puede hacer levantar el corte es que nos traigan un listado de los ganadores del segundo concurso, que haya fecha del tercer concurso y la renuncia de la directora de Recursos Humanos, responsable de maltrato", afirmó la delegada.

Corte de ruta 22

Los manifestantes dejan pasar a las personas que cuentan con certificado de discapacidad, ambulancias, patrulleros y otras urgencias. Igualmente la fila de automóviles y camiones se empezó a prolongar y el enojo también.

"Es el Poder Ejecutivo y UPCN los que tienen que firmar el listado del segundo concurso y no sabemos porqué no lo firman, ya está, le encontramos errores y lo corregimos", aseguró la delegada de los manifestantes.

Los trabajadores de Desarrollo Social cortan la ruta 22 en Arroyito. Sebastián Fariña Petersen. Los trabajadores de Desarrollo Social cortan la ruta 22 en Arroyito. Sebastián Fariña Petersen.

Con respecto al pedido de la directora de Recursos Humanos, Zárate aseguró que es la "responsable de maltratos y destratos a varios compañeros" y que habían confirmado que no seguiría en su puesto.

"A muchos compañeros nos saco años de antigüedad, no notifica a los compañeros cuando hay cuestiones de cambios de funciones, lo hace todo por teléfono, toma decisiones arbitrarias que el ministro no está al tanto. Por esas cosas ella hoy no puede entrar a Desarrollo Social, cumple funciones por fuera", concluyó.