Corte en Ruta 7: municipales de Centenario levantaron el bloqueo y anunciaron que retomarán el lunes

Los cortes se llevaron a cabo durante la presente jornada sobre la Ruta 7, entre calle 7 y 8, pero además se sumó otro en la ex Ruta 234 (ruta vieja).

Tabia dijo que, durante las horas que duró la protesta, no recibieron el llamado de ningún funcionario municipal, aunque también reclaman por la intervención de Provincia. "Queremos una mesa de diálogo para resolver este conflicto", pidió.

Centenario Corte de Ruta 04.jpg Ricardo Tabia Claudio Espinoza

Conflicto sin fin en Centenario

El conflicto municipal lleva más de 50 días y, este martes, tuvo una escalada con violencia física. Desde la gestión del intendente Esteban Cimolai denunciaron este último martes que los afiliados a ATE agredieron y golpearon a funcionarios municipales y les prohibieron el ingreso al municipio. "Se están realizando las denuncias correspondientes", indicaron.

Uno de los videos difundidos muestra cómo un hombre forcejea con un asesor del Municipio. "Me encontré con un tipo que no sé quién es, me agarró de la solapa de la campera, me rompió los lentes, no reaccioné, levanté las manos en todo momento", relató a LMNeuquén.

"Desconozco quién es, no es empleado municipal pero sí está identificado con ATE", dijo el asesor, que aclaró que el conflicto ya "excede lo sindical" porque el reclamo por la renovación de contratos está resuelto.

Consultado sobre este hecho de violencia, Tabia aseguró que el gremio "se hace cargo" pero retrucó: "Tenemos más de diez denuncias de funcionarios, y acá hay violencia económica hace 9 meses, con el recorte de los salarios a afiliados de ATE". Y lanzó: "Pareciera ser que el intendente tiene algo contra ATE".

Tabia reclamó una mesa de negociación con la Municipalidad para "resolver esta situación que no se puede sostener más".