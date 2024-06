Crece la demanda de empleo en Vaca Muerta: cuáles son los obstáculos para acceder a un trabajo

Aunque la rentabilidad de la industria se lee a veces como una mina de oro para los que buscan trabajo y buenos salarios, Troncoso aclaró que el derrame no es tan lineal para los candidatos. "El mercado es muy dinámico, competitivo y cada vez más exigente. Es decir que se buscan profesionales listos para trabajar", aseguró en una entrevista con LMNeuquén.

De esta manera, si bien las búsquedas laborales se multiplican, muchas veces están enfocadas a personas ya capacitadas en actividades muy específicas, por lo que no son abiertas al público en general o aquellos que estén dispuestos a capacitarse pero no tengan experiencia previa en esa función.

"Muchos empleos, especialmente en industrias como la energía y el petróleo, requieren habilidades y certificaciones específicas que no todos los candidatos poseen. Es decir, la brecha entre la oferta de formación y las demandas del mercado laboral puede ser un obstáculo significativo", aseguró Troncoso.

entrevista laboral.jpg

Sumó, como otro de los obstáculos, la competencia que existe para acceder a puestos de trabajo que son muy apetecibles por su alta remuneración. "La alta demanda de puestos en sectores atractivos, como el petróleo y la fruticultura, genera una fuerte competencia y esto hace que los procesos de selección sean cada vez más exigentes", afirmó.

Por último, aseguró que la movilidad y el transporte son un obstáculo que puede dificultar el acceso al empleo. Aunque no suele tenerse en cuenta este factor, hay candidatos que quedan afuera de una oportunidad laboral porque no cuentan con movilidad propia y la zona a cubrir no tiene opciones de transporte público que se ajusten a esa rutina laboral. " la dispersión geográfica y la infraestructura de transporte en la zona pueden dificultar el acceso a ciertos lugares de trabajo", aclaró.

Cómo estar listos para una entrevista de trabajo

Troncoso aclaró que el mercado laboral incrementa su exigencia de forma permanente e incluso aquellos que tienen las habilidades específicas que requiere una empresa deben afrontar una fuerte competencia de otros candidatos con un perfil similar. En ese escenario, aseguró que pulir la habilidades blandas -y demostrarlo en una entrevista de trabajo- puede marcar la diferencia entre acceder o no a un empleo.

"Hay varias formas de prepararse mejor para las entrevistas laborales, y si bien hay muchos tips o consejos al momento de la búsqueda de trabajo, lo que recomiendo es investigar la empresa, conocer del puesto al que me postulé o me entrevistarán, prepararse preguntas y contestarlas, como ser: ¿Puedes hablarme de ti? ¿Por qué quieres trabajar aquí?¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Por qué deberíamos contratarte?", aclaró Troncoso.

"Son preguntas típicas que tal vez podrían realizar a un candidato, lo importante aquí no es la pregunta, sino como yo como candidato respondo a las mismas. Lo importante en estos aspectos es mostrar tranquilidad", dijo y agregó: "Algo que también es importante la presentación Personal y la Comunicación No Verbal. Por último, algo no menor y super importante: la actitud lo determina todo. La actitud va a marcar la diferencia tal vez de otros posibles candidatos".

Trabajo-oficinas.jpg

Uno de los momentos más complicados durante las entrevistas para acceder a un empleo giran en torno a la pregunta por la remuneración pretendida. El especialista en Recursos Humanos aseguró que es uno de los temas por el que recibe más consultas, ya que muchos temen decir un número muy inferior al que se paga o pedir una remuneración muy alta y quedarse sin el puesto.

"Es una de las principales preguntas que recibo siempre cuando hablamos de empleabilidad. Recomiendo que antes de alguna entrevista, se investigue los rangos salariales para el puesto que estás solicitando en la región del Alto Valle", dijo y agregó: "Algo que puede ayudar son los informes salariales y redes de contactos en la industria para obtener una idea de lo que es razonable pedir, así también como las consultoras de la región",

"Por otra parte, sugiero que ser flexible y abierto al diálogo es clave, ya que expresar disposición e interés y conocer más sobre el paquete total de compensación, que puede incluir beneficios adicionales como bonos, seguros, y oportunidades de desarrollo profesional", aseguró.