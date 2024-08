Crece la tensión en aulas de Roca por imágenes hot adulteradas de compañeras

Mientras la investigación avanza, “en la escuela pasa de todo”, aseguró una angustiada madre. Es que si bien el entorno de las víctimas gestiona para que las chicas no coincidan con los autores del repudiable hecho, por ahora resulta inevitable que se vean las caras todo el tiempo.

Por lo expuesto, tanto las autoridades del colegio como desde la policía están atento a las reacciones y analizando las medidas a seguir.

"Se está complicando cada vez más la cosa. Ojalá que actúen rápido quienes deben intervenir y que dentro de un tiempo quede como una anécdota, una broma de mal gusto pero que se termine acá porque tenemos miedos de que haya represalias o reacciones de violencia", rogó un allegado al caso...

El indignante hecho de las imágenes adulteradas

La causa en torno a la difusión de imágenes de fotos de adolescentes creadas con inteligencia artificial (IA) en Roca, avanza en la hipótesis de posibles adultos involucrados. Los cuatro adolescentes sospechados están identificados, tienen entre 14 y 16 años y conocían a las víctimas.

La denuncia radicada en la Fiscalía de Roca ordenó tres allanamientos en busca de equipos informáticos en los que se secuestraron varios elementos que podrían haberse utilizado para la creación y la distribución de las imágenes.

Federico Diorio, abogado de una de las familias denunciantes, explicó que "una vez que dimos los nombres de los que creíamos sospechosos, la justicia ordenó los allanamientos. La idea fue tratar de poder frenarlo de alguna forma, para que no sigan distribuyéndose, frenarlo ahí, y también poder sacar una foto e investigar quiénes fueron los que participaron en esto".

Para el abogado, el caso implica una cadena que inicia con la modificación de las fotos de las adolescentes mediante inteligencia artificial, pero que continúa con la distribución y la venta.

"Las modificaciones son muy detallistas, por decirlo de alguna forma. Las víctimas se quedan asombradas porque la inteligencia artificial lo hace de manera proporcionada, no es algo burdo, es algo muy realista, de lo que lo cual creo que lo vuelve incluso más grave esta situación porque desafecta la credibilidad y la imagen de las chicas que hoy están terriblemente afectadas", detalló Diorio en CNN Radio Roca.

Respecto de la distribución, dijo que aguardan la apertura de los teléfonos y dispositivos para corroborarlo, aunque según el testimonio de las adolescentes, hubo venta. "Más allá de las medidas que estamos esperando, le creemos las niñas. Las fotos las vendían y las cobraban a través de una aplicación de estas billeteras virtuales. Empezó con una cuestión que las circularon, a decir algo medio viral, y luego le encontraron la beta económica".

Adolescentes acusados: "son inimputables"

Desde el marco legal, el abogado aclaró que los adolescentes son inimputables, pero insistió en a la participación de adultos, sobre todo por acceso a billeteras virtual y la aplicación utilizada.

"No es una aplicación gratuita, es una aplicación paga, por lo que pudimos estar averiguando lo que es nuestra teoría. También habrían recibido ayuda de adultos para realizar finalmente las modificaciones. Entonces, lo que tiene que ver con el manejo de imágenes, más de niñas, en estas situaciones, entendemos que nosotros por lo menos estamos investigando respecto de lo que sería la tenencia o transferencia o venta y comercialización de pornografía infantil".

En lo civil, aclaró que sin bien "a los niños penalmente no les cabe una sanción penal, sí les va a caber una sanción civil por los daños y perjuicios que le han generado a las víctimas. Esto es algo muy grave, la situación de las chicas, esto circuló en su círculo social y les ha afectado, no quieren salir a la calle o hay algunas que no quieren ir a la escuela".