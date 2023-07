Crisis en Neuquén: el Correo se rinde ante el negocio de Mercado Libre

Fin de un modelo

“La situación del correo es muy complicada porque el modelo de negocios que se implementó para nuestra empresa está totalmente agotado”, describió a LMNeuquén Sandro Castro, secretario general de Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) en Neuquén.

El sindicalista señaló que el drama que viven los empleados de las sucursales no tiene fin, debido a que el sistema armado sólo tiene una sola dirección, que es la distribución de paquetería, con un gran esfuerzo para la empresa estatal.

SFP Sandro Castro AATRAC correo sindicato (1).JPG Sandro Castro, secretario general de AATRAC Neuquén se refirió a la situación que padece el Correo Argentino en Neuquén. Pidió más inversiones para el transporte propio y conservar fuentes de trabajo. Sebastián Fariña Petersen

“El correo era poseedor de las tres millas en su oportunidad. Las famosas tres millas son, la recepción, el transporte intermedio y la tercera dice que la entrega al destinatario, la etapa final. Ahora, en esas tres millas, el correo, participa poco. Porque la etapa de transporte intermedio está en manos de camiones privados”, indicó Castro.

Sostuvo que la situación del correo es muy parecida a la de los ’90. Pero en ese caso, el crecimiento del e-commerce con la paquetería de Mercado Libre hizo que se sature la distribución, y que la entidad tenga que salir a contratar transporte externo para cumplir con la demanda.

“La mayor parte se la lleva el transporte que nosotros contratamos. Y a nosotros nos está dejando lo que estamos viendo todos los días. La desesperación, la sucursal está hecha pedazos y no podemos, no se pueden arreglar porque no hay presupuesto”, aclaró.

Indicó que en la zona hay unas 32 sucursales del correo, pero que muchas corren peligro de que cierren por falta de financiamiento. Una de ellas es el depósito de la calle Bahía Blanca, que se mudaría a Cipolletti por un tema inmobiliario. Algo inimaginado el día en el que corten los puentes y haya un bloqueo en la distribución.

Castro indicó que la demanda de entregas postales bajó enormemente y que el correo debería readecuar las inversiones hacia el presente y futuro de la paquetería.

“Bajó la demanda de lo que es este la parte postal y el correo abandonó directamente el servicio. Hay lugares en donde había siete distribuidores donde han quedado solamente dos. Cada vez hay menos personas para más trabajo y eso hace que se atrase la correspondencia”, dijo.

SFP Explota caldera en Correo Argentino (3).JPG Trabajadores de Correo Argentino en una manifestación por la explosión de una caldera en el edificio. Hay una tema más complejo y crítico de fondo , que es el agotamiento del modelo de negocios. Sebastian Fariña Petersen

Aclaró que el correo podría tener amplios dividendos y reactivar el trabajo si tuviese más infraestructura de transporte propio. “Esa esa sería la inversión que el correo oficial está necesitando. Transporte propio para distribuir sus propios envíos”, dijo el sindicalista.

“Mercado Libre utiliza la estructura del Correo Argentino y que a su vez contrata una camioneta externa. Y el resultado de eso es que quedan muy pocos dividendos de semejante negocio que se está dando”, señaló.

Violencia laboral

Sandro Castro, secretario general de AATRAC en Neuquén sostuvo que los trabajadores del Correo Argentino están padeciendo la “violencia institucional” hace tiempo, debido también a un régimen de retiros voluntarios, sin tener en cuenta el nuevo modelo de negocios que tendría que tener la empresa.

“El correo tendría que ser testigo del mercado y todavía que es una empresa de ejemplo. Podríamos tener trabajadores en las comisiones que tenemos ahora en este momento. O sea, una situación está realmente acuciante la de los trabajadores, a mí nunca me ha tocado vivir una situación como la que está pasando”, indicó.

Y acotó: “Violencia es decirle a un trabajador que trabaje con cuatro grados bajo cero hasta que ellos arreglen la calefacción es una cosa absolutamente violenta nunca se dio un proceso como él que estamos viviendo en la actualidad”.

“Han implementado un sistema de retiro voluntario una empresa pública estatal que tendría que estar este aumentando su cantidad de trabajadores porque lo está disminuyendo al disminuir y al no poder tener tomar gente por el decreto que existe que el estado no puede tomar gente este estamos está sufriendo serias lesiones el servicio que estamos prestando con cierre de sucursales”, dijo Castro.