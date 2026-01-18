Cuál fue el dato clave para encontrar a Fabiana, la hermana del Huevo Acuña desaparecida en Zapala

Fabiana Muñoz fue hallada con vida este domingo a la madrugada en una zona de bardas. Cómo fue el rastrillaje que permitió encontrar con vida a la mujer.

Después de dos días de una búsqueda desesperada de la familia e intensos rastrillajes, la Policía de Neuquén encontró a Fabiana Edith Muñoz, la hermana del reconocido futbolista y campeón del mundo, Marcos "Huevo" Acuña . La mujer fue hallada este domingo a la madrugada en una zona de bardas en Zapala y recibió contención de profesionales que participaron de las tareas de rastrillaje.

" La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la Policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala" , informaron desde el gobierno neuquino.

Alrededor de las 3:25 horas de este domingo fue encontrada la mujer de 42 años de edad. En diálogo con LM Neuquén , Eduardo Sierralta , comisario inspector, coordinador operativo de la Dirección Seguridad del Pehuen (ex Dirección Seguridad zapala), habló sobre el operativo que estuvo a su cargo para dar con el paradero de Muñoz.

El operativo se centró en los testimonios de vecinos que la habían visto por última vez en la zona de bardas. Un dato a destacar fue que "donde ella apareció, al final de la última calle del ejido urbano se encuentra el tanque de agua" y "en la zona los vecinos habían escuchado ruidos y los perros ladraban mucho".

Cómo fue el operativo de búsqueda para encontrar a la hermana del Huevo Acuña

El operativo que se montó para llegar a la mujer, quien padece esquizofrenia y se encontraba sin tomar su medicación hace días, fue algo complejo. Para encontrarla, efectivos policiales realizaron un cuadriculado de 3 kilómetros para el rastrillaje prestando "atención a los puntos, se nos indicó donde fue vista por última vez", detalló el comisario Sierralta, haciendo alusión a la declaración de testigos y vecinos.

En un primer momento, alrededor de la 1 de la madrugada, se realizó un rastrillaje con un drone térmico, que podría detectar el calor corporal "pero fue con resultados negativos". Esta herramienta se utilizó en la zona que habían marcado y mientras se encontraban aguardado a la llegada de una división de canes e infantes para el rastrillaje a pie.

Cuál era el estado de salud de la mujer cuando la encontraron

A la llegada del cuerpo de canes e infantes, fue que lograron encontrarla al pie del tanque de agua, en la zona de bardas. El uso del drone no funcionó debido a que la mujer desaparecida se encontraba semioculta entre los arbustos.

Cuando logran hacer contacto con ella, el comisario reveló que "se encontraba poco lúcida, habló pero no quería subir a la ambulancia". "No quería regresar al hospital, también producto de su falta de medicación y el estar dos días desaparecida", sumó.

En aquel momento Fabiana Edith fue hallada "acostada e imposibilitada para levantarse", por lo que la rápida intervención del SIEN fue clave para que ella pueda recuperarse. Por el momento, se desconoce si esta situación es porque le habría ocurrido algo o era por su negativa a ser trasladada al hospital local.

"La familia no se encuentra muy lejos de allí y estábamos teniendo una estrecha comunicación con ellos. Se acercaron rápidamente al lugar y luego al hospital local", indicó el comisario sobre el vínculo con la familia Acuña estos días de intensa búsqueda.

"No es la primera vez que ocurría esto de irse de la casa, pero en este caso no aparecía y es por eso que el viernes por la noche comenzaron los primeros relevamientos", sumó el comisario inspectoe Eduardo Sierralta.