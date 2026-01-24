Cuenca del arroyo Covunco: toman medidas para garantizar el agua en las localidades del interior

El Gobierno de la provincia de Neuquén activó un protocolo de contingencia para garantizar el abastecimiento en la cuenca del arroyo Covunco . El operativo tiene como objetivo principal asegurar el agua para consumo humano, regular captaciones y frenar las intervenciones irregulares .

Las acciones se realizan dentro del plan integral para combatir la Emergencia Hídrica, Social y Productiva que fue declarada mediante el Decreto N° 1303/2025. A través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se trabaja para respaldar el servicio a la comunidad de las localidades que dependen de este cauce.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori , explicó que se tomaron “decisiones sobre la base de evidencia técnica, con presencia real en el territorio, utilizando herramientas tecnológicas, monitoreo aéreo y conocimiento científico”. Además, el operativo incluyó el diálogo con los vecinos y productores de la zona .

Las tareas son el resultado de un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Producción, la Dirección General de Riego, la Secretaría de Producción, Industria y Modernización, la Dirección Provincial de Minería y la ya mencionada Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Se artículo además con las comisiones de fomento y municipios

Salvatori aseguró que “la gestión del agua en un contexto de emergencia exige planificación, control y responsabilidad compartida”.

arroyo covunco 1

El operativo

El plan de contingencia iniciado por provincia incluyó distintas etapas. En un principio, los equipos técnicos realizaron un relevamiento integral interjurisdiccional, que permitió construir un diagnóstico preciso de la situación hidrológica. Una vez con estos datos, se definieron las medidas concretas.

En la cuenca baja (Covunco Abajo), se constató que el cauce se encuentra totalmente seco, dado que la circulación del cauce se interrumpió el 15 de diciembre de 2025. En la zona, se observaron algunos pozones aislados sin conectividad. En el lugar, se impulsó el abastecimiento mediante perforaciones de emergencia, con almacenamiento en tanques de 10.000 litros, aunque las autoridades remarcaron que el agua obtenida no es apta para consumo humano directo sin tratamiento.

arroyo covunco 2

En el sector de Mariano Moreno y Los Hornos, la cuenca media, durante la inspección se registró un caudal de 0,8 m³ por segundo. La bocatoma del Munipicio capta aproximadamente 400 litros por segundo, absorbiendo casi la totalidad del flujo superficial disponible para asegurar el funcionamiento de la planta de agua potable. En este tramo se detectó además un espigón de rocas clandestino, construido para elevar el pelo de agua hacia canales privados, lo que agrava la situación aguas abajo.

En la cuenca alta, se relevaron las captaciones existentes en la Estancia Llamuco, que ocupa actualmente 37.512 hectáreas, lo que representa un 12,6% de la superficie total. Las mismas están destinadas al uso pecuario y al riego de aproximadamente 1.000 hectáreas de mallines, con un caudal máximo estimado de 800 litros por segundo.

arroyo covunco 4

Por otro lado, se inspeccionó la Estancia Carreri Malal, con una superficie de 5.178 hectáreas (1,7% de la cuenca). En este caso, el gobierno aclaró que, pese a la predisposición de los dueños, en una primera instancia no se pudo acceder a la zona, por lo que realizarán una nueva inspección más adelante.

El operativo incluyó también el relevamiento específico de canteras y actividad minera en la zona. Se constató que la cantera “Los 4 Hermanos” cuenta con Declaración de Impacto Ambiental vigente y no presenta afectaciones al curso de agua. En otros casos se detectaron expedientes vencidos y extracciones ilegales de áridos fuera de polígonos habilitados, por lo que se resolvió reforzar de manera inmediata los controles y avanzar en el cese de estas prácticas.

Las medidas adoptadas

A partir del diagnóstico realizado en los distintos sectores, el gobierno provincial definió un plan de acción inmediato, que contempla varias medidas. Entre ellas, la restricción progresiva de las captaciones en las estancias Llamuco y Carreri a partir del pasado 22 de enero, hasta alcanzar una restricción del 100% durante los primeros 15 días de febrero.

Además, se aplicó una derivación estratégica del caudal liberado para priorizar el sistema de riego y abastecimiento de la localidad de Mariano Moreno. Sumado a esto, se garantizó la protección del cauce, evitando inicialmente la circulación por el lecho natural hasta que el sistema recupere saturación y régimen.

Las autoridades definieron también la realización de auditorías ambientales, regularización de tomas, eliminación de azudes clandestinos y el refuerzo de la Policía Minera y aplicación del régimen sancionatorio correspondiente.

“El trabajo con los municipios, los productores, las estancias y los vecinos fue clave para avanzar en soluciones concretas. En escenarios de sequía y cambio climático, el Estado tiene que estar presente, anticiparse y actuar con ciencia, tecnología y diálogo para cuidar un recurso esencial como el agua”, destacó Salvatori.

Asimismo, se destacó la importancia del manejo adecuado de los pastizales en los predios ganaderos de la cuenca, ya que la cobertura vegetal cumple un rol clave en la retención de precipitaciones, la recarga del perfil del suelo y la reducción de la escorrentía.