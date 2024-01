Cutral Co: el municipio y ATE acordaron un aumento salarial de 120%

Este jueves, el intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Rioseco, y representantes del gremio ATE, firmaron un acuerdo para un aumento salarial del 120% . Este incremento se distribuirá en tres cuotas del 40%, realizadas cada cuatro meses.

El convenio, inicialmente previsto para el día viernes, fue adelantado para hoy, donde ambas partes sellaron el compromiso para este nuevo acuerdo. Según explicó José Navarrete, referente del gremio ATE Cutral Co, la primera cuota es partir del 1 enero.

"Nos apuramos a firmar el acuerdo porque ya mañana cierran las liquidaciones, si no cerrábamos este acuerdo hoy ya no íbamos a poder cobrar con el aumento", explicó el gremialista.

A su vez, Rioseco confirmó que el aumento es remunerativo, enfatizando que no se contemplan componentes no remunerativos, en negro o en suma fija. Este beneficio se extiende no solo a los empleados activos sino también a los jubilados municipales, ya que se realiza una transferencia automática al instituto correspondiente.

"Logramos conseguir el 40% también para los jubilados y pensionados, es un dinero que va incrementado el básico y las 3 cuotas van al básico. La segunda cuota va a ser en mayo y la tercera en septiembre", aclaró Navarrete al respecto.

Además, explicó que se esperó hasta último momento para llegar al acuerdo ya que "teníamos algunas referencias, pero para nosotros no era conveniente acordar antes y tirar una cifra. Antes cerrábamos un 50% o un 60%, pero este año es muy diferente".

image.png

Cláusula gatillo

Por otro lado, se acordó también una cláusula gatillo que implica una revisión inmediata del acuerdo en caso de que la inflación supere este 120%.

"Realmente nos sentimos contentos porque nunca habíamos llegado a un acuerdo así, pero entendemos que no es solo nuestra ciudad la que está padeciendo todos los incrementos, ojalá no siga empeorando, pero en ese caso, se volvería a llegar a un nuevo acuerdo", agregó.

Asimismo, Rioseco reconoció la complejidad de negociar paritarias en un contexto inflacionario pero señaló que están “muy conformes porque logramos ponernos de acuerdo rápidamente y la idea es que la gente pueda trabajar, pueda brindar un buen servicio y nos acompañe en la gestión”.

Además, el intendente puso énfasis en la importancia de "acompañar a la ciudad para que siga creciendo se hace de la mano de los empleados municipales y de los programas de empleo”.

Plus

Por otra parte, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y los representantes de la seccional local de la CTA, Juan José Saavedra y Marcelo Moreno, sellaron hoy un nuevo incremento salarial que comprende a todo el 2024. Se trata de una suma de 120 mil pesos para todo el personal comprendido en el Programa PLUS, a percibir en dos cuotas de 60 mil pesos el 1º de enero y el 1º de junio respectivamente