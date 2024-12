Damnificados por Dharma Construcciones: impulsan acuerdo para "devolver el dinero"

La denuncia por presunta estafa que hizo un grupo de damnificados a la empresa Dharma Construcciones , sospechada cobrar adelantos por edificación de viviendas con créditos del Procrear y no terminar las obras, podría dar otro giro en la causa, que por ahora está en etapa de investigación.

La defensa de los acusados va a plantear en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén un acuerdo, por la devolución del dinero, ya que considera que no hay un delito penal, sino un “incumplimiento de contrato”, en el fuero civil.

Se trata de una denuncia que radicaron damnificados de Cipolletti, Neuquén y otras localidades del Alto Valle, contra un matrimonio y otra persona, que integraban la sociedad Le Blue SRL, que prometía construir casas. El caso tuvo resonancia después de la pandemia.

edificio dharma oficina.jpg LAs oficinas de Dharma construcciones funcionaban en la calle La Rioja. Hubo muchas denuncias de damnificados.

El abogado le bajó el tono a la denuncia por presunta estafa por parte de los damnificados y sostuvo que el fiscal de caso, Manuel Narváez, no avanzó en la formulación de cargos, ya que estaría analizando otros indicios en la mecánica de la denuncia.

Damnificados: la empresa se presentó y busca un acuerdo

"Está en etapa de investigación preliminar, hasta el momento no se ha decidido formular cargos, en principio le da la calificación según corresponde", sostuvo Rischmann. El abogado sostuvo que su cliente “no está prófugo”, sino que está presentado en el expediente, y que se puso a disposición de la Justicia neuquina, pese a que es de la provincia de Córdoba.

“No hay nadie prófugo, todo está presentado en el expediente. Hay un tema de incumplimiento de contratos porque a mi cliente le fue mal, y esto se va a tratar en el fuero civil” - Michel Rischmann abogado de Dharma Construcciones “No hay nadie prófugo, todo está presentado en el expediente. Hay un tema de incumplimiento de contratos porque a mi cliente le fue mal, y esto se va a tratar en el fuero civil” - Michel Rischmann abogado de Dharma Construcciones

“A criterio mío no sería una causa de derecho penal porque el ardid no estaría acreditado en los legajos. Lo que hay es un incumplimiento de contrato y hay que ponerse de acuerdo en las cuestiones civiles”, indicó. Y acotó: “Estaríamos en presencia de una cuestión civil por el incumplimiento contractual, porque mi cliente no tuvo intención de engañar a nadie... a mi cliente le fue mal”.

De qué se trata la investigación

De acuerdo a la investigación, la empresa estructuraba los pagos de la siguiente manera a través de un anticipo de entre el 3% y 5% del valor total como seña al momento de firmar el contrato. Pero después pedían más dinero: una pago de entre el 60% y 70% para que comenzara a contarse el plazo de construcción.

La empresa prometía construir la casa entre 140 y 170 días hábiles y el saldo final se cancelaba al contado o en cuotas fijas, algo atípico en el rubro, ya que las cuotas suelen ajustarse según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. La modalidad de pago variaba entre transferencias bancarias, entregas de efectivo (en pesos o dólares) e incluso la cesión de vehículos.

Muchas de estas operaciones se realizaban directamente a cuentas personales de los implicados. Sin embargo, los denunciantes señalaron en la causa que, en la mayoría de los casos, no se emitían facturas, solo recibos informales. En algunos casos, ni siquiera firmados.

Ahora está todo en manos del Ministerio Público Fiscal, si es que accede a la teoría de la defensa, orientada a devolver el dinero y tener una salida alternativa, en una mediación penal.