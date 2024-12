De día y de noche refuerzan los puestos de Fauna de Neuquén para evitar incendios y la pesca furtiva

pesca deportiva pases Los permisos de pesca de Neuquén van desde 6250 pesos para una semana de pesca o 25 mil la temporada.

Dónde están los controles de Fauna

La manera de controlar por parte de la Dirección de Fauna es a través de la instalación de puestos fijos y móviles que funcionan en lugares estratégicos. Dentro de los puestos fijos el más alejado de todos está en Los Cerrillos, las lagunas Barbarco Tapia y Barbarco Campos. También hay en la Laguna Los Huaracos, Epulaufquen, Domuyo, en Caviahue, Copahue, en el Batea Mahuida en Villa Pehuenia, en confluencia en Villa Traful, y Los Tanques en Picun Leufú.

Por su parte, Lagos explicó que además hay puestos móviles en la zona del Río Collón Curá, en Embalse Alicurá y Piedra del Águila que cuentan con internet para que la gente que no sacrificó ningún pez y aún no sacó el permiso pueda hacerlo en el momento: "es brindar la oportunidad a quienes lo obviaron porque pensaron que no había control o verdaderamente está desinformada, es un turista que se compró una caña porque le dio ganas de pescar".

En este sentido, mencionó que el objetivo es "darle la opción para no amargarle las vacaciones" porque un permiso está 25 mil pesos y una multa ronda los 100 mil pesos. Además, precisó que desde el inicio de la temporada se labraron unas 27 actas de infracción y se realizó secuestro de truchas, equipos de pesca pero también hubo 25 personas que pudieron sacar el permiso en el acto.

truchas secuestro

Activar la prevención y apagar los incendios

En cuanto a la problemática de los incendios, el director de Fauna expresó que le preocupa las condiciones climáticas porque ya han registrado más de 30 focos de incendio a causa de los rayos de las tormentas eléctricas de la semana pasada.

Consultado por la cantidad de infracciones por incendios originados intencionalmente, mencionó: "después de Navidad arranca el mayor turismo, así que el 10 de enero ya tendremos una estadística de como viene". Al respecto de las multas, Lagos recordó que los guardafaunas apostados en distintos puntos de la provincia que están autorizados a realizar infracciones y pueden aplicar la Ley de Bosques, con multas más duras. "Si es un fogón, ronda los 100 mil pesos, pero si es un caso mayor, un foco de incendio y tuvo que ir Brigada de Incendios se cuantifica el daño y pagas un montón más".

Además, los guardafaunas cuentan con un registro de infractores: "si tuviste otra infracción anteriormente te va a salir mucho más cara, y en el caso de la caza furtiva depende la gravedad, hacemos la denuncia en Fiscalía, y pasa a ser un tema judicial".

Se incendió un bosque de pinares en San Martín de los Andes.

Finalmente, las medidas presenciales se complementan con el pedido a la comunidad a colaborar activamente, denunciando irregularidades a través de la línea gratuita 0800-6666-36, garantizando así un entorno natural seguro y sostenible.