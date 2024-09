De levante entre las góndolas: un supermercado de la región lanzó una propuesta para solos y solas

Y allí, utilizando los productos como señales o indirectas, se dan los contactos iniciales con las personas que buscan pareja. Del cruce de miradas inicial, al picarón "hola..." y el posible intercambio de teléfono en el mejor de los casos. Del eventual "touch and go" hasta potenciales noviazgos.

changomas En el ChangoMás de Cipolletti, ¿se ha formado una pareja?

Pues bien, en ese contexto, visitamos en las últimas horas a la sede cipoleña de ese supermercado, situada en Bolivia 1169 para conocer si las vecinas y los vecinos se habían enganchado con la particular propuesta.

Por un lado, las cajeras admitieron estar al tanto de la sorprendente y original movida, pero, por otro lado fue el propio gerente del comercio el encargado de bajarle un poco el perfil a la cuestión.

Marcelo, el máximo responsable del local comercial en el momento en que estuvimos, se excusó. “No puedo brindar declaraciones”, dijo, pero en off aseguró que en esa sede aún no prendió la idea, “al menos yo no me percaté de eso”.

A la hora señalada

Cierto es que quizá los encuentros se den “cara a cara” en las instalaciones del supermercado sin que las autoridades lo perciban, que el intercambio se produzca con total discreción en el interior del amplio recinto.

“Hasta el momento no notamos que venga más gente por esa campaña, pero ojo que hasta fin de mes hay tiempo”, agregó otra fuente del lugar.

Por las dudas, recordemos que la cita es de 19 a 20 y ahora también se puede ir al super, ¡de levante! Como otros eligen el boliche, el gimnasio o hasta la vía pública, ahora a través de una campaña nacional también el supermercado puede convertirse en un recinto propicio para las conquistas.

Y sí, los tiempos cambian…

De qué se trata la iniciativa del ChangoMás

Siguiendo la tendencia viral de la cadena Mercadona en España, los interesados deben colocar una lata de ananá en su changuito como señal de que están disponibles.

Además, el tipo de producto que elijan dará pistas sobre sus intenciones: una botella de vino indicará la búsqueda de algo serio, mientras que una yerba señalará que se prefiere una relación casual.

La campaña llega en un momento complicado para el consumo en Argentina, tras la caída del 11,6% en las ventas de supermercados durante el primer semestre de 2023, según el INDEC. Con esta estrategia, ChangoMás, propiedad del grupo GDN de Francisco De Narváez, busca atraer a más personas y dar impulso a sus 93 sucursales en todo el país.

La propuesta, promocionada con los hashtags "sabemos de ofertas" y "sabemos de amor", busca ofrecer a los clientes una experiencia divertida y diferente, combinando compras con la posibilidad de encontrar el amor.

Y sí, quizá en el sector de las frutas aparezca tu “media naranja”. Nunca se sabe. Al súper la gente no solo va a buscar precios...