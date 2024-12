De Neuquén a Italia, todo por Luci: la voz de una adolescente que es puro talento

No recibe una pesada herencia familiar de tremendos talentos. Pero es cierto que en su familia hay tíos y tías que son cantantes amateurs y despuntan el vicio en bares de la zona. También en su casa es habitual que hagan karaokes. "Siempre su sueño fue ser cantante y nosotros la apoyamos, aunque no tuviese todavía la voz. Pero antes de la pandemia de Covi-19, en un asado de la familia, mostró una canción de Abel Pintos. Empezó a cantar y a ensayar, en modo juego. En 2021, viene el certamen Verano Canta 2021 que hizo la Municipalidad. Ella mandó un video y ganó. El premio, entonces, fue que le enseñe un profe de Canto, Leonardo Brown. Ahí empezó su carrera artística, por así decirlo", relató Ulloa.

Lucila Lanchas

Nunca antes había ido a clases de canto. Pero le gustó y comenzó a juntarse todos los sábados con su profe, en el quincho de su casa. "Leonardo Brown se convirtió en su pilar de canto", destacó su madre.

Más tarde participaría de otro certamen que la llevó al Teatro Broadway, en La Rioja; y en el programa Talentos Federales resultó ser una de las 36 finalistas. También ganó un concurso en el Teatro Desafíos de Neuquén, donde conocieron al "majestuoso Pablo Torres, presidente de la Federación de las Artes Escénicas".

Luci comenzó un campeonato. Pasó a las instancias regionales, luego a las nacionales y en agosto de 2023 ganó la copa y una medalla, más un certificado que habilitó su pase a la performance American Pass. Fue así que enero de este año, viajó a Buenos Aires para competir con representantes de otros países latinoamericanos. Ella, en la categoría D Canto Solista, se alzó con la medalla de oro y el certificado que hizo podio para ir a Italia, representando a la Argentina, entre niños de 12 a 15 años.

A todo pulmón, para llegar a Italia

"Viajamos a Italia con todo el esfuerzo. Vendimos el auto, nuestros aparatos de gimnasia, el televisor, la PlayStation. Todo por estar allá 15 días, del 1 al 15 de septiembre", reveló.

Fueron con expectativas, pero lejos imaginaron este desenlace. Para Luci y su familia, ya era mucho el solo hecho de viajar a Italia y conocer otro país. "Nosotros íbamos con la expectativa de sumar experiencia y compartir cultura con italianos, españoles, húngaros, alemanes. Íbamos a compartir y divertirnos. Yo le decía a Luci 'dale todo, pero si no ganas, no te pongas mal'. Así que volver con todos estos premios fue mucho", confesó la mujer.

Lucila Lanchas

En el campeonato de las Artes Escénicas -FLIPAFF- Luci sacó la medalla de oro, es decir, el primer lugar, en la categoría solista. Además, fue destacada con una mención especial a mejor cantante en su categoría. "Teníamos que llevar una canción bien argentina y que diera el rango vocal", contó Ulloa. Y así cantó con alma y corazón Que ganas de no verte nunca más, de la reconocida Valeria Lynch.

Desplegó su voz de soprano en dos minutos, buscando las mejores partes de la canción para deslumbrar al jurado. Era ella, representando Argentina, en una competencia mundial donde se lucieron 23 países de Europa y América.

Primero cantó con un jurado que la evaluó con la mejor puntuación y luego pasó al escenario mayor, donde era una de las tres finalistas y la adolescente que se alzó con la medalla de oro y un premio más que especial, se podría decir que será un antes y un después en la vida de toda una familia si se animan al cambio.

En qué consiste el premio especial

"Se trata de un año de beca en Italia para que estudie teatro y música y un contrato para pertenecer a la Federación de Italia, donde hará obras de teatro con todo pago", contó su madre.

Ahora de vuelta, su familia tiene la desafiante tarea de darle todas las vueltas al asunto y tomar una decisión que puede cambiar los destinos de todos, de Lucila, su mamá Cintia, su padre Nicolás, su hermano de 12 años y su hermana de 3, la pequeña de la casa. "Ella tendría que estar en Italia en 2026. Hasta entonces tenemos tiempo. En Italia se está armando un predio enorme de muchas cuadras donde harán cabañas, escenarios, donde van a vivir todos los artistas de la federación italiana que le ofreció contrato. Si lo hace, lo hacemos. La acompañamos", comentó Cintia.

Ella trabaja en una estética y cree que se las puede rebuscar de lo mismo pero en Italia. Después están sus hermanos y su papá, confiados también de que les puede ir bien, aunque ahora da un poco de miedo pensarlo. "Ella quiere estar con su familia. Así que si va, vamos", reiteró.

Ya pasó un tiempo de aquel viaje impresionante. Sin embargo, todavía no pueden creer todo lo que vivieron y lo que puede venir. "Es algo muy groso. Volver con todos esos premios fue mucho, no caemos. Me pasó igual cuando salió el viaje. Hasta que no subimos al avión y pisamos Italia, no sabía lo que estaba pasando. Parece un sueño, y acompañarla a ella, que le pone mucho trabajo, es hermoso", expresó Cintia.

Luci es una adolescente nacida y criada en Neuquén. Cursa segundo año en la EPET 20 y estudia en la Cultural Inglesa. Ahora tendrá que aprender italiano. "Estamos con miedo, a no saber también por los otros dos niños que tenemos. Pero ella hoy decido ir con nosotros, y si nos llaman y nos dicen que necesitan que esté presente el año que viene, quiere ir. Es una oportunidad muy grande", cerró.

El próximo 13 de diciembre, esta niña adolescente, cumplirá años. Mucha suerte, Luci. Seguí brillando.