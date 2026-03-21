De Zapala a Dinamarca: la ingeniera que conquistó el mundo

La historia de Carla Ody Julián, que soñó con dejar su huella en el panorama global y hoy ejerce su profesión en Dinamarca, uniendo Neuquén con Europa.

En el corazón de Zapala nació Carla Ody Julián , una ingeniera que supo escuchar el susurro de su alma. Desde chica, soñó con construir puentes y caminos, con dejar su huella en el mundo.

"Recuerdo una infancia hermosa, jugando en la calle con amigos, en un lugar que me dio raíces fuertes", dijo Carla, con una sonrisa que iluminó su rostro. " Zapala es una ciudad que me dio todo , y siempre la consideré mi hogar", señaló.

La decisión de estudiar ingeniería la tomó a los 10 años, cuando su hermano mayor (Carlos) se fue a estudiar la carrera. "En ese momento, atravesábamos situaciones familiares difíciles, y el estudio se transformó para mí en una meta clara, algo a lo que aferrarme", explicó con una mirada que refleja la determinación de una niña que sabía lo que quería.

Con una base sólida en matemática, física y química, Carla se fue a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Córdoba en 2002. "El ingreso fue accesible gracias a la buena base que traía", indicó con un gesto de gratitud hacia el IFD 13. "Al poco tiempo me di cuenta de que ese no era el camino que buscaba, y decidí cambiarme a Ingeniería Civil", reseñó.

Camino

La decisión de cambiar de carrera no fue fácil, pero Carla no se rindió. "Fue uno de los primeros desafíos importantes: aceptar que había que corregir el rumbo y seguir adelante", reflexionó con la sabiduría de una mujer que ha aprendido a escuchar su corazón.

Hoy, Carla es una ingeniera exitosa, con una carrera que la ha llevado a trabajar en más de 40 países. Sin embargo, a pesar de su éxito, siempre ha mantenido un vínculo fuerte con Zapala, su ciudad natal.

"Vuelvo a Argentina al menos una vez al año", sostuvo. "Zapala es mi hogar, y siempre siento que tengo que volver allí para recargar energías", añadió.

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La historia de Carla es un ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a una persona a alcanzar sus objetivos. Su sueño de ser ingeniera nació en Zapala, y ahora es una realidad en Dinamarca.

"Escuchar al corazón y a los sueños de niño es fundamental para la formación de un adulto", afirmó con una convicción que conmueve. "Nunca es tarde para perseguir tus sueños, y siempre es importante trabajar, dedicarle tiempo y esfuerzo a ese sueño para cumplirlo", remarcó.

Experiencias y logros

Durante su carrera universitaria, Carla tuvo la oportunidad de realizar varios trabajos que le permitieron unir la teoría con la práctica profesional. Uno de sus primeros trabajos fue realizar relevamientos de escuelas para el Ministerio Nacional de Educación en distintos pueblos de Córdoba, generando planos actualizados en AutoCAD. Esta experiencia temprana fue clave para su formación académica y le permitió desarrollar habilidades prácticas en el campo de la ingeniería.

En 2010, Carla comenzó a trabajar en el estudio de uno de sus profesores, donde desarrolló su tesis sobre estructuras afectadas por el sismo de Chile de ese año, el más grande registrado hasta entonces en la región. Este evento impulsó cambios importantes en los reglamentos estructurales tanto en Chile como en Argentina. El estudio también se especializaba en cálculo y diseño de puentes, y esta experiencia marcó un punto de inflexión en la carrera de Carla, quien se dio cuenta de que su pasión era el diseño y la construcción de estructuras.

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Después de algunos años, decidió volver al sur para estar cerca de su familia y trabajar para su provincia. Ingresó a Vialidad Nacional, donde realizó diseño de puentes, supervisión de proyectos y de obras. "Fue una experiencia muy intensa que me permitió consolidar conocimiento técnico y conocer la obra desde otro lugar, con una mirada más integral", recordó.

La experiencia en esa empresa estatal fue un paso importante en su trayectoria y afianzó su pasión de trabajar en proyectos que mejoraran la calidad de vida de las personas. "Me gustó la posibilidad de trabajar en proyectos que tengan un impacto directo en la comunidad", explicó. Sin dudas, su regreso a la provincia del Neuquén fue un paso importante en su carrera.

El sueño de viajar al exterior

La ingeniera zapalina siempre había tenido el sueño de viajar al exterior y conocer nuevas culturas. En 2014, tuvo la oportunidad de hacerlo a través de una beca de BEC.AR por cuatro meses en Brasil, pero por cuestiones laborales y personales no pudo concretarla. Aun así, ese deseo seguía latente.

En 2017, Carla decidió dar el paso y se inscribió en un máster en España. Dejó su cargo como directora de Planeamiento y Control de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén y su consultora independiente para embarcarse en una nueva aventura. Ese primer máster fue otro punto de inflexión profesional para Carla, quien se sumergió en nuevas tecnologías aplicadas a la ingeniería, materiales innovadores, eficiencia energética, sostenibilidad y desarrollo con menor impacto ambiental.

"Me permitió conocer una forma de trabajar y pensar la ingeniería muy distinta a la que estaba acostumbrada en Argentina", admitió Carla. "En aquel país el cuidado de los recursos no es solo una recomendación: hay normativas, controles y sanciones", aseguró.

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Después del primer semestre, uno de los profesores de Carla la contrató en su empresa de diseño de puentes. Participó en el diseño del Paseo del Bajo en Buenos Aires y luego fue enviada al país como Representante Técnica. "Volver a Argentina para ser parte de una obra de esa magnitud fue una experiencia muy significativa", rememoró.

Al regresar a España, surgió otro desafío: fue enviada a Colombia como supervisora de la construcción del primer puente móvil del Caribe, en el Gran Malecón de Barranquilla. "El proyecto era técnicamente complejo y con plazos muy exigentes", expresó. "Allí me impactó profundamente la realidad laboral y social, muy distinta no solo a la europea, sino también a la argentina", agregó.

Su sueño de viajar al exterior se convirtió en una realidad, y ahora es una ingeniera con experiencia internacional y una perspectiva única sobre la ingeniería y el desarrollo sostenible.

El perfil humanitario de su carrera

Carla siempre había estado interesada en la ingeniería civil, pero fue su experiencia en el Líbano lo que le dio un nuevo sentido a su profesión. Después de trabajar en varios proyectos de ingeniería en Europa y América Latina, Carla decidió viajar al Líbano para formarse en ingeniería humanitaria en la American University of Beirut.

"Quería aplicar mis conocimientos técnicos en un contexto completamente distinto al de la obra tradicional", dijo. "Me interesaba entender cómo la ingeniería podía ser una herramienta para mejorar la vida de las personas en situaciones de crisis", completó con orgullo.

En el Líbano, realizó un curso específico y participó en el desarrollo de un pequeño proyecto de ingeniería en un campo de refugiados. "Fue una experiencia muy impactante", enfatizó. "Me di cuenta de que la ingeniería no solo se trata de construir estructuras, sino de crear soluciones que mejoren la vida de las personas", insistió en su postura.

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Después de su experiencia en el Líbano, Carla regresó a España y comenzó a trabajar en proyectos de ingeniería civil en varios países. Participó en el diseño del Melitrén en Chile, el Etihad Rail en Emiratos Árabes Unidos y otros proyectos internacionales.

Finalmente, Carla fue contratada para trabajar como VDC Coordinator en la construcción de un Data Center del grupo Meta en Dinamarca. "Fue un proyecto muy innovador y desafiante", recalcó. "Me siento afortunada de poder trabajar en un equipo tan talentoso y en un país con una calidad de vida tan alta", comentó con mucha satisfacción y agradecimiento.

Carla y su éxito internacional

Carla Ody Julián, la ingeniera argentina, neuquina y zapalina, ha logrado establecerse en Dinamarca, trabajando en una de las consultoras de ingeniería más grandes del mundo. Su experiencia en Meta, donde implementó la metodología BIM (Building Information Modeling o Modelado de Información de Construcción) en un proyecto de gran escala, le abrió las puertas para unirse a un proyecto monumental: un túnel de 18 kilómetros que conectará Dinamarca con Alemania, llamado Fehmarnbelt (o Fehmarn Belt Fixed Link). Será el túnel sumergido más largo del mundo, uniendo la isla danesa de Lolland con la isla alemana de Fehmarn, facilitando el transporte de trenes y automóviles.

Su rol como BIM Coordinator del proyecto completo y líder del equipo de representantes de diseño en obra la convierte en un nexo fundamental entre la ingeniería y la construcción.

Por último, cabe mencionar que Carla cree que la clave para su éxito ha sido su capacidad para adaptarse y aprender de sus experiencias. "No todo llega rápido, pero todo llega", dijo. "No hace falta apurarse, sí ser consistente. Sostener el esfuerzo, formarse, adaptarse y seguir, incluso cuando el camino se vuelve incómodo", cerró.