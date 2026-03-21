Neuquén La Mañana vendimia neuquina En 23 fotos, así se vivió la Vendimia Neuquina en Bodega Familia Schroeder

Un éxito fue la Vendimia Neuquina en Bodega Familia Schroeder. Omar Novoa

Con un lleno total, se vivió este sábado otra velada encantadora en la bodega Familia Schroeder de San Patricio del Chañar en el marco de la Vendimia Neuquina. Los asistentes pudieron disfrutar de un otoñal atardecer rodeados de viñedos donde degustaron de los más exquisitos vinos.

Hubo visitas guiadas en Familia Schroeder, para concer el proceso de elaboración: una deliciosa oferta gastronómica y espectáculos en vivo de la mano de las bandas 1915 e Indios. Además, de un cierre a cargo de los DJs July Valenzuela y Gabee.

La bodega brindó una carta de platos que incluyeron empanadas de carne, sándwiches de carré de cerdo desmechado con barbacoa, cebolla caramelizada, salsa tártara y cheddar ahumado, y bandejas de quesos y fiambres.