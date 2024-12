De Zapala a Shanghái, de la mano de la minería neuquina

zapala1.jpg

A su vez, contando un poco de sus orígenes, relató que “soy nacido y criado en Zapala y de corazón chosmalense, ya que mis raíces por parte de madre vienen del norte neuquino, donde me formé en mi adolescencia”. Agregó que “en la ciudad de Chos Malal conocí el amor de este pueblo tan familiero que me permitió formarme para la vida, hasta que me tocó partir a estudiar en el año 2010 luego de terminar el secundario”. Sin embargo, a los pocos meses de iniciar ese desafío decidió “abortar la misión”. Al respecto señaló que “fue un intento un poco fallido ya que a los seis meses decidí dejar de estudiar y me puse a trabajar con mi padre en la minería”.