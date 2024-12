Decomisaron 220 kilos de carne bovina en Junín de los Andes

El organismo que depende del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén detectó una camioneta en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 40. Al revisar las condiciones constató que el conductor no estaba habilitado para el transporte de alimentos, ya que el rodado presentaba condiciones sanitarias inadecuadas y carecía de la documentación requerida. Esto implica que la carne no provenía de un establecimiento de faena autorizado y, por lo tanto, no contaba con los controles sanitarios necesarios para garantizar su inocuidad.