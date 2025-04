Dejó su trabajo para abrir una academia en Neuquén, sufrió una grave lesión y ganó un campeonato mundial

mariaeugeniamassei pole

En esos tiempos, la disciplina aún no era considerada un deporte y quienes se animaron a practicarlo, le allanaron el camino a las futuras generaciones. No conocían de técnica ni tenían mucha información disponible, pero eso no fue un impedimento para seguir intentándolo a prueba y error.

El quiebre en su carrera

Maru nunca pensó que en lo que para ella era una actividad recreativa iba a terminar encontrando su verdadera vocación. A pesar de que disfrutaba de la nutrición, de ayudar y acompañar a sus pacientes, comenzó a sentir disconformidad con el ambiente laboral y factores externos a su carrera le hicieron reconsiderar su futuro.

Se consideraba una persona muy conservadora y hasta el momento no se había planteado dejar de lado la vida profesional a la que había dedicado años de estudio universitario. Si bien el puesto le ofrecía una jornada de ocho horas, lo que le facilitaba la crianza de sus hijas, los vínculos y los problemas administrativos le generaron un gran desgaste. En 2015 finalmente renunció a su trabajo en el hospital.

Recuerda lo mucho que le costó dejar de lado las certezas que ofrece un empleo fijo para arriesgarse a la incertidumbre de emprender en una actividad todavía desconocida por muchos. "El emprendedor depende de la economía de la gente, tenés meses de altas y de bajas", advirtió.

mariaeugeniamassei pole Sebastián Fariña Petersen

Luego de su renuncia, intentó seguir su camino de la mano de la nutrición deportiva pero su paso por el hospital la había afectado tanto que se dio cuenta que ya no quería dedicarse a eso.

Comenzó a instruirse en pole sport para dedicarse a dar clases full time. Se capacitó mediante seminarios formales e instructorados y también se certificó como personal trainer, lo que era un requisito para poder tener su propio lugar.

Su familia fue un pilar esencial para convertir su pasión en una profesión. Su marido, Sergio, y sus hijas Agustina (de 24 años) y Stefanía (de 21), también aficionados a otros deportes, la motivan día a día para seguir adelante. "Todos nos retroalimentamos y nos generamos el espacio para que cada uno pueda hacer lo que le gusta", contó.

mariaeugeniamassei pole Sebastián Fariña Petersen

En diciembre de 2022, con mucho esfuerzo abrió las puertas de su estudio luego de varios años alquilando la sala de un gimnasio para poder dar clases. Patagonia Pole Sport es el reflejo de su perseverancia y devoción por la disciplina. Desde los colores hasta el diseño fueron pensados para plasmar el sueño que había surgido años atrás.

En este sentido, destaca que contó con el apoyo de su familia y colegas que hicieron posible su deseo de tener un espacio propio. Lo que comenzó con un lugar rentado y siendo la única profesora se convirtió en la escuela ubicada en calle Santa Teresa al 1950 de la ciudad de Neuquén, donde hoy trabajan ocho profesores.

La academia recibe alumnos desde los 6 años en adelante y cada vez son más las mujeres adultas que se acercan con curiosidad a tomar clases. Además de clases de Pole Sport, en el espacio se dictan clases de exotic, flexibilidad y heels dance.

Estigmas, sexualización y prejuicios

El hincapié en utilizar el termino Pole Sport y no Pole Dance nace de la necesidad de dejar de relacionar a la actividad con el baile del caño y darle una connotación deportiva. "Nada tiene que ver con lo que vulgarmente la gente lo relaciona, se imaginan una bailarina de cabaret", aclaró.

mariaeugeniamassei pole Sebastián Fariña Petersen

Reconoce que en un principio se sentía juzgada y le costaba contar que realizaba esta disciplina. "Yo venía de pole y decía que venía del gimnasio", admitió. Fue su hija menor, que en ese entonces acudía a la escuela primaria, quien le abrió los ojos y le hizo ver que no debía avergonzarse ni dar explicaciones. "Ella le decía a sus amigas que su mamá era profesora de caño. En su inocencia y sin ningún tipo de idea en su cabeza, cortaba cualquier estigmatización", recordó.

Sin embargo, los deportes no convencionales se encuentran en auge. Gracias a que cada vez hay más información y divulgación, personas de todas las edades se suman a probar. Incluso madres o abuelas que lo descubren al ver a sus hijas y nietas.

Explicó que para poder hacer la actividad se necesita estar desprovisto de ropa porque la piel es lo que te adhiere a la barra. El roce del cuerpo en zonas de contacto con el elemento, como las piernas, brazos y abdomen es esencial para poder realizar las figuras y trucos, es por ello que la indumentaria debe dejar descubiertas esas zonas.

mariaeugeniamassei pole

Lejos de lo que pueden llegar a pensar quienes desconocen de que se trata, es un deporte complejo que combina el trabajo de fuerza, flexibilidad, coordinación y acrobacia en una barra vertical. No se requiere ningún tipo de experiencia para practicarlo ya que las clases se adaptan a cada persona. "El pole es infinito", dice María Eugenia haciendo referencia a la enorme cantidad de posibilidades y combinaciones que ofrece.

En 2023 en nuestro país se fundó La Federación Argentina de Pole Sport y Aéreos (FAPSA) miembro de la Federación Internacional de Deportes de Pole (IPSF) que desde su fundación en 2009 se mueve para que la disciplina sea reconocida por el Comité Olímpico Internacional. A pesar de cumplir con los requerimientos propuestos por el COI, aún no se logra el objetivo.

Sortear los obstáculos hasta llegar al podio

Las medallas que se observan al ingresar en la academia son un ejemplo de fortaleza y resiliencia. En 2019 sufrió una grave lesión en su hombro izquierdo y tuvo que ser operada en el inicio de la pandemia. La cuarentena agravó la situación ya que tuvo que realizar la rehabilitación desde su casa siguiendo las instrucciones de su preparador físico y su kinesiólogo. Pasó casi un año hasta que pudo volver a subir a la barra.

mariaeugeniamassei pole Sebastián Fariña Petersen

Luego de recuperarse de la primera lesión, en 2021 sufrió una luxación y tuvo que volver a ser intervenida quirúrgicamente. Nuevamente se trataba del hombro izquierdo. Esta vez la recuperación fue mucho más lenta, la frustración y los miedos le jugaron en contra. Siguió dando clases de manera virtual porque el contacto con los alumnos la ayudaba anímicamente pero le llevó mucho tiempo volver a entrenar. Después de un arduo trabajo interdisciplinario, con ayuda de una psicóloga deportóloga y mucha preparación física, volvió al ruedo.

Tras una reluxación de su hombro lesionado, tuvo que adaptar sus entrenamientos y sus clases para no correr riesgos. Estudia en detalle cada movimiento para cuidar su cuerpo. "Si yo me opero de nuevo no puedo volver a subirme a la barra", lamentó.

El tren superior es esencial para el desarrollo de este deporte pero ella descarta la posibilidad de dejar de entrenar "yo necesito seguir moviéndome", afirmó con convencimiento. A pesar de las dificultades que la vida le puso, recalcó la importancia de no renunciar y aceptar los obstáculos como una enseñanza.

mariaeugeniamassei pole

Massei destacó que es importante saber que a pesar de que uno tenga una lesión, se puede salir adelante y seguir entrenando con los cuidados que los profesionales indiquen. Como en toda actividad deportiva el cuerpo está expuesto a situaciones de estrés y las lesiones de hombro, codo y muñeca suelen ser las más comunes en este tipo de actividad.

A sus 52 años, María Eugenia remarca que la edad no es un limitante y lo demostró el diciembre pasado cuando consiguió el primer puesto y se colgó la medalla dorada del torneo Argentina Pole Championship 2024. Este triunfo le dio el pase al World Pole Championship, consagrándose también campeona mundial de la categoría Máster 50.

Los campeonatos representan para ella la capacidad de creer en sí misma y de reivindicarse. "La mente es el único limite", afirmó. Pensaba que tras las lesiones no iba a poder volver a competir y describe el reconocimiento como "un mimo al alma".

c5fa0943-ef02-46f2-9769-96af707a6768.jfif María Eugenia Massei en el campeonato World Pole Championship.

Más allá de los resultados, para ella la oportunidad de poder volver a subirse al escenario es el resultado del esfuerzo, la disciplina y de seguir entrenando a pesar del dolor. Remarcó la importancia para los atletas de recibir apoyo psicológico en estas instancias, lo que en su caso le ayuda a dejar de lado los miedos y reforzar su confianza.

A nivel institucional, cuentan con atletas que participarán del campeonato patagónico lo cual les permitirá representar a la zona a nivel nacional. Por su lado, Maru mantiene la puerta abierta a seguir compitiendo y el 21 de julio será parte del torneo Pole Up, una competición con enfoque artístico y se prepara también para volver a enfrentarse a otro campeonato mundial a fin de año.