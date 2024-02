Del rechazo de los habeas corpus a la omisión de investigar las desapariciones en la dictadura

“Pensábamos que iba a aparecer, que lo íbamos a ver”, expresó Gladys Durán, esposa de Carlos Chávez, un trabajador de YPF que tenía 24 años cuando fue secuestrado la madrugada del 14 de junio de 1976 en Cutral Co por fuerzas represivas y desde entonces está desaparecido. La mujer declaró este viernes ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén en una nueva audiencia del juicio “Escuelita VIII” en la que están acusados el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortiz, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.