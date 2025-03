Delicias italianas: la pastelería neuquina que se salva gracias a sus clientes

Cannoli-AC (7).jpg Luciano preparando la masa del cannoli. Anahi Cárdena

Además, contó cómo fue buscar un lugar para situar su negocio: "empezamos a buscar un local, nos costó mucho encontrar por cuestiones de costo, que son muy elevados, que te piden una locura para ingresar".

En esa búsqueda pudieron encontrar la casa que hoy es su local. Una antigua y espaciosa vivienda de por lo menos 50 años de antigüedad. Esta pertenecía a los padres de la actual dueña. Dada la antigüedad de la construcción, hubo que hacerle muchas reformas para adaptarla a la estética actual del local. Así fue como en diciembre de 2023 se establecieron en el lugar.

A la pastelería se entra por la que era la puerta principal de la casa. En lo que entonces habría sido un pequeño living se encuentra el local con el mostrador y una estética muy cuidada de tonos verdes. Lámparas de filamento, una antigua radio, representativa de la época en la que crecieron los abuelos de los dueños en Italia y un cuadro que dice "Leave the gun, take the cannoli" (en referencia a una línea de "El Padrino") completan el look del acogedor negocio.

En la apariencia del local se nota la impronta de aprovechar la sensación de casa antigua que sin lugar a dudas da la construcción. Luciano contó que decidieron conservar el piso original, a pesar de que hubo que hacerle mantenimiento, porque queda muy acorde a la estética.

Cannoli: los orígenes del postre y su relación con las raíces de los dueños de la pastelería

Luciano es nieto de inmigrantes italianos. El pastelero contó a LMN la historia detrás de la elección de abrir una pastelería que se especializara en cannoli: su abuela, Josefa Dinolfo, nació en la provincia italiana de Sicilia y emigró a Argentina en 1952, debido a las dificultades que provocó en el país la Segunda Guerra Mundial.

Según relató Maiolo, Josefa tenía un primo que vivía en Neuquén y que le contó que en la incipiente ciudad había trabajo. Su abuelo José Maiolo, llegó a Argentina en 1949. El hombre, oriundo de Calabria, era ferroviario y, como muchas personas de su profesión, llegó a Neuquén con la expansión del tren. Se conocieron en la capital neuquina y se casaron.

El pastelero relató que en su casa, como toda buena casa italiana, se comía mucho. Entre los abundantes platos de los domingos, el cannoli era un postre habitual que su abuela preparaba de la forma tradicional, relleno de crema de ricota y pistacho.

Por su parte, Luciano, que estudió gastronomía, es responsable de inventar las variedades saladas de cannoli, tradicionalmente dulce. Estas se ofrecen en el menú de la pastelería.

Las dificultades de armar un negocio desde cero

Maiolo contó que el cannoli "no es un producto primario, no es pan, no es algo que la gente consume todos los días, es un gusto que se da la gente. Entonces, en base a eso, cada vez es más difícil poder llegar a fin de mes y que el negocio sea autosuficiente".

Tras tiempo de pensarlo, y teniendo en cuenta la dificultad de que el negocio se sostenga, publicaron en la cuenta de Instagram de la pastelería que el local estaba próximo a cerrar.

Sin embargo, luego de recibir mucho apoyo de parte de sus seguidores, tomaron la decisión de continuar con el negocio y "convocar a la gente a que a la gente nueva también a que venga a probar el producto que no lo conoce [...] como una forma de ayudarnos". La actividad tiene como fin, sobre todo, generar comunidad. En la invitación puede verse que se incita a que la gente lleve reposeras y se quede a tomar café y escuchar música mientras prueban los cannoli.

La actividad se realizará este viernes 14 durante el horario de tarde del local. La convocatoria está abierta para que toda la comunidad pruebe este particular postre italiano, que pocos lugares ofrecen en Neuquén.