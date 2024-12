Denuncia de Gloria Ruiz en la Justicia Federal: "Es una tontería sin sustento"

Marcelo-Iñiguez-página-28.jpg Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, se refirió a la denuncia que presentó el abogado de Gloria Ruiz en la Justicia Federal.

Según Iñiguez, el escrito carece de elementos básicos para ser considerado una denuncia penal seria: “Yo no le veo sustento. Es algo desesperado, algo para la opinión pública, pero la verdad, no tiene fundamentos".

Denuncia de Gloria Ruiz: "No hay hechos descriptos ni pruebas"

"No hay hechos descriptos, ni normas aplicables, ni pruebas”, sentenció en declaraciones a LU5, que desmontaron punto por punto la estrategia jurídica de Ruiz y su abogado mediático Carlos Broitman.

Puntualmente, Iñiguez explicó que la denuncia de Ruiz no cumple con los requisitos mínimos para avanzar en el ámbito judicial. “Cuando te enseñan en la Facultad, te dicen que tenés que exponer hechos, relacionarlos con el derecho y hacer una petición clara y concreta. Eso se llama pretensión. Y acá, no hay absolutamente nada de eso”, señaló.

El abogado fue aún más crítico al evaluar el contenido de la denuncia, que solo expone acusaciones, para que la Justicia Federal Investigue, sin elementos probatorios. “Lo que he leído es simplemente buscar nombres de personas que no se merecen estar ahí, porque acá se juzgan hechos, no nombres. Eso no es lo que se debe hacer en una denuncia penal”, afirmó.

Iñiguez también cuestionó la intención de Broitman de trasladar la causa a la Justicia Federal. Según su visión, la denuncia debería ser tratada en el ámbito local. “La Justicia Federal se va a declarar incompetente porque los hechos ocurrieron aquí, dentro de la provincia. Es una maniobra mediática que se va a diluir en poco tiempo”, explicó.

Un acto para “llenar páginas de diarios”

El titular del CAyPN no se guardó palabras al calificar la presentación como una movida para ganar atención mediática más que para buscar justicia. “Esto es algo momentáneo, para llenar algunas hojas de diarios, pero nada más. No creo que tenga mucha trascendencia a nivel nacional ni que prospere”, expresó con firmeza.

El trasfondo de la denuncia de Ruiz tiene un alto componente político. Acorralada por un escenario adverso, Ruiz recurrió a la justicia con una presentación que, para Iñiguez, carece de técnica y seriedad jurídica.

“Qué audaces para hacer semejante escrito”, ironizó, y dejó en claro que la maniobra no pasará el filtro de los tribunales.

La denuncia de Ruiz, presentada como un intento por recuperar su posición y cuestionar el proceso que la llevó a la suspensión, parece destinada a perder peso rápidamente. La estrategia de Ruiz, por ahora, parece estar centrada en "dar vuelta" el caso a nivel mediático.