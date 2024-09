Denunciaron a un funcionario provincial por violencia sexual y laboral en Neuquén: el pedido de las víctimas

Della Cha trabaja en la secretaría de Emergencias que conduce Luciana Ortiz Luna, y que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Tras la denuncia, las víctimas tuvieron un encuentro con el ministro Matías Nicolini, que dijo haberse enterado del caso por la presentación judicial. Si bien el hombre se tomó una licencia administrativa al día siguiente y todavía no asiste a trabajar, las denunciantes aseguraron que no recibieron llamados de las autoridades para saber qué iba a ocurrir con su caso.

casa de gobierno.jpg

Una de las denunciantes aclaró que trabaja en su puesto desde hace cinco años. Tras el cambio de gestión en el Poder Ejecutivo, comenzó a prestar sus funciones para Della Cha. "Un mes después de que empezó, empezaron los abusos", afirmó y agregó: "Yo no tengo nada en contra de Ortiz Luna ni de esta gestión, pero necesitamos que nos den respuestas y que dejen de apañarlo".

Un manoseo en plena jornada laboral

El 9 de agosto, la mujer hizo la denuncia por una situación de acoso sexual dentro de las oficinas. Tras una reunión para anunciar un cambio en el lugar de trabajo, el funcionario levantó el encuentro y convocó a todos a volver a sus puestos. "Mis compañeros se levantaron y cuando yo me voy a retirar, me tocó la cola", dijo y agregó que ella reaccionó con furia. Lo insultó y él se disculpó y le aseguró que no iba a volver a ocurrir.

Sin embargo, tras ese episodio, la mujer empezó a sufrir hostigamiento y aislamiento dentro de su espacio de trabajo. Le quitaron su escritorio y se quedó sin silla. Tampoco le designaban funciones, por lo que sólo podían concurrir a su oficina a cumplir horario y cebar mate a sus compañeros.

"Al principio me lo trataba de tomar con humor, pero después noté que ya mis compañeros no hablaban enfrente mío y me terminaron diciendo que tenían órdenes de que yo no me entere nada de lo que pasaba en la Secretaría", dijo y aclaró: "Hacían reuniones pero no me convocaban, no tenía nada para hacer".

Cuando se decidió a hacer la denuncia, conoció que habían otros casos similares. Una de las que se animó a denunciar junto con ella era una empleada de planta que, por sus funciones, tenía un trato todavía más cercano con Della Cha. Según comentó, su compañera tenía que acompañar al director a eventos y viajes, e incluso hacer algunas tareas en su casa.

SFP Vuelo sanitario helicoptero por incendios en Rincon de los Sauces (13).JPG El área de Emergencias y Gestión de Riesgo trabaja en operativos de rescate. Sebastián Fariña Petersen

"Una vez volvieron tarde de un evento, él se ofreció a llevarla a su casa pero le pidió que antes pasaran por la casa de él. Ahí ella sufrió una situación de violación", expresó sobre el segundo caso que fue denunciado. Aunque trascendió que la mujer le dijo varias veces que no, él actuó de forma abusiva. Aclaró que luego él hizo un descargo asegurando que "era una mujer adulta" y que "actuó así porque estaba despechada".

La denunciante también supo de al menos otro caso de abuso dentro de las oficinas, contra el mismo agresor. Cuando se hizo pública la denuncia, también le llegaron comentarios de otras mujeres que habían vivido situaciones similares con Della Cha, aunque aclaró que no las conoce y que estima que no son de Neuquén.

Denuncia y temor por la estabilidad laboral

Un mes después de haber realizado la denuncia, y pese a los avances que tuvo en la Justicia, la mujer señaló que teme por su estabilidad laboral, por lo que esperan tener otro encuentro con el ministro Nicolini para cambiar sus funciones y pasar a otro Ministerio. "Él está con una licencia, pero sigue cobrando el sueldo, y yo tengo que volver en 30 días más y no sé qué van a pasar con mi puesto", expresó.

Antes de iniciar su licencia psicológica, la mujer sólo cumplía horario en las oficinas. "Yo no quiero otro cargo ni aumento de sueldo, solamente quiero trabajar en un lugar seguro sin miedo a que toquen mi cuerpo", dijo.

En lo que va de la gestión de Rolando Figueroa, ya se conocieron al menos tres casos de denuncias por abuso o violencia por parte de funcionarios. Ya se había separado del cargo a Víctor Marcelo Medina, un funcionario del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) denunciado por violencia de género, y también hubo reclamos de maltrato contra un coordinador del área de Educación, Gabriel Reyes.

Sin embargo, otras víctimas tienen temor de hacer denuncias por casos anteriores, como el de la empleada que denunció al entonces subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel. El funcionario de Omar Gutiérrez renunció a su cargo tras las denuncias, pero la mujer también terminó por perder su empleo.

La respuesta del funcionario

A través de sus redes sociales, Della Cha se defendió de las acusaciones y aseguró que puso su renuncia a disposición e incluso tomó la licencia para que la Justicia pueda investigar con total libertad. Sobre él pesa una orden de restricción de acercamiento por 90 días, por lo que debe permanecer alejado de las denunciantes por otros dos meses.

"Jamás utilizaría un cargo con el que se me honró para realizar una cosa de este tipo, soy respetuoso de todas las personas, de nuestro Señor Gobernador, de la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos y no traicionaría jamás la confianza que han depositado en mí", publicó en su cuenta de Facebook. Y agregó que "muy prontito voy a tener pruebas para demostrar que esto es una gran mentira".

ISSN - (2).jpg En el ISSN también hubo una denuncia de abuso. Claudio Espinoza

"Siempre desde cada lugar adonde estuve luché mucho para que haya un cambio, para terminar con las injusticias, para que los delincuentes salgan a la luz, por el respeto a cada trabajador. Nunca, en todos los años que tengo en la función pública toqué un solo peso que no es mío, jamás cobré un trabajo extraordinario que no haya realizado y yo mismo me presenté a denunciar en la justicia cuando vi situaciones que no correspondían, con pruebas y testigos y no escudado atrás de un perfil falso (que ya se además a quien pertenece)", escribió.