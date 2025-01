Desaparecido en el río Neuquén: sumarían buzos a la búsqueda

"La denuncia de desaparición es en la picada 4, así que se lo busca en un tramo de 2 kilómetros de río, hasta la picada 3 sobre el Río Neuquén" precisó Florencio Barro, Jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Chañar, consultado por LMNeuquén este viernes. Se trata de un sector que no es está habilitada como balneario, por lo que no hay servicio de guardavidas, y según consideró Barro, a medida que avanzan los días, puede ampliarse el radio de búsqueda.

Además, Barro agregó que todavía no hay equipo de buzos trabajando en el operativo, pero calcula que es inminente que la brigada de bomberos de Centenario comiencen colaborar en la búsqueda subacuática del hombre. Lo que es seguro es que lo seguirán buscando por la costa y por el lecho del río con embarcaciones tipo kayak de Bomberos de Centenario.

busqueda rio neuquen

Quién es el desaparecido del Río Neuquén

Según averiguó LMNeuquén, el hombre desaparecido es oriundo del norte del país y reside desde hace 15 años en San Patricio del Chañar. Los vecinos lo conocen como Dante Celestino Palma, de 43 años. Durante la calurosa tarde del miércoles, cuando el termómetro rondaba los 38 grados centígrados, había concurrido a la costa del Río Neuquén junto a familiares.

La búsqueda está coordinada por Comisaría 13 y Bomberos de la Policía en San Patricio del Chañar. El oficial principal y jefe del cuartel, Walter Aguilar, indicó que, al momento de la desaparición, el hombre vestía un pantalón short color negro e informó que las circunstancias del incidente fueron explicadas por la familia.

"Le estaba mostrando el río a dos sobrinos. En un momento dado, se arrojó a las aguas, y no se sabe si se confió o sufrió un calambre, pero no pudo volver a salir. Sus familiares intentaron sacarlo varias veces, pero no pudieron darle alcance. Y a la altura de la picada 3 y medio, testigos vieron que se sumergió y lo perdieron de vista".

busqueda rio neuquen

Las búsquedas no se cancelan en la jornada tormentosa

Aunque las tareas de búsqueda se interrumpen por la noche, al amanecer de este viernes el operativo de búsqueda por costa y por el lecho del río se reanudó. Incluso continuará durante una jornada con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.

En el mismo sentido, pese a las condiciones climáticas poco favorables, desde Bomberos de la Policía de Neuquén aseguraron a LMNeuquén que continuarán con las tareas de colaboración en la búsqueda de la niña desaparecida en el Río Limay.

Su desaparición se dio en circunstancias similares, en una zona que tampoco cuenta con servicio de guardavidas, en inmediaciones del puente Balsa Las Perlas, con jurisdicción de Río Negro. En el caso de Jésica, de 9 años de edad, la búsqueda coordinada por la Comisaría 82 está centrada en 1500 metros del margen sur del Limay.