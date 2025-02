Desaparecido entre las llamas, relató cómo vivió sus horas más dramáticas

"Caminé 5 horas para regresar la lugar donde estaba el helicóptero. Pero al llegar, no había nada. Entonces, busqué un claro para ver si me podían ver y no, era imposible", recordó el brigadista. Es que la vegetación puede llegar a ser tan tupida y frondosa que prácticamente no se ve el cielo. "Son bosques muy intensos, muy altos. Cuesta un poco encontrar el camino", agregó.