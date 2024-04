Descuentos por faltas a concejales: hay ediles que sólo tienen un 28% de asistencias a comisiones

El proyecto presentado por el concejal de Hacemos Neuquén, Joaquín Eguía, para descontar parte de la dieta a los concejales que falten a las sesiones o reuniones de comisión obtuvo despacho el último lunes y será tratado en mayo por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Según trascendió, hay algunos concejales que sólo asistieron a un 28% de los encuentros celebrados en lo que va del año, por lo que buscan que el propio cuerpo justifique o no las ausencias en estos espacios de debate.

El proyecto de resolución fue obtuvo el despacho con el apoyo de los concejales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que son Claudia Argumero y María Victoria Fernández, el apoyo de Romina Miranda de la colectora Confluencia Neuquina , el acompañamiento de Laura Pérez que es concejal de Comunidad y de José Luis Artaza de Hacemos Neuquén . "Los otros cuatro tendrán su justificación, no lo sé", sentenció Eguía al compartir las novedades de su iniciativa.

Esta semana, el concejal del MPN, Atilio Sguazzini, reveló en una entrevista radial que una de las ediles que forma parte de la Comisión de Servicios Públicos que él preside sólo había estado presente en el 28% de los debates, en los que se trataron temas que preocupan a los vecinos de la ciudad, como las tarifas del servicio eléctrico.

Joaquín Eguía

"De siete reuniones que tiene la comisión faltó el 72%, es una concejala que no viene nunca los lunes a la mañana a la comisión. Es algo que hay que decirle a los vecinos, porque suben videitos preocupados pero no es una concejala que se haya destacado por participar de las reuniones de comisión", dijo Sguazzini en la entrevista, en relación a las faltas que tuvo la edil del Frente de Izquierda, Priscilla Ottón.

Los detalles del proyecto

Eguía aclaró que el descuento se aplicará siempre que la falta no esté justificada o con una justificación que no sea aprobada por el cuerpo deliberativo. "Por ejemplo, si un concejal falta a sesionar o a una comisión por actividades políticas, se pone a consideración del cuerpo, que vota si se realiza el descuento por la falta o no", señaló.

"Yo personalmente no estoy de acuerdo con que faltar a comisiones o sesiones por una marcha, porque se hacen dentro del horario laboral", dijo y agregó que la iniciativa busca igualar las condiciones con el sector privado, donde los empleados sufren descuentos por cada día que no asisten su trabajo.

Aunque Eguía agregó que la comisión que él preside, la de Obras Públicas, tiene "una asistencia casi perfecta", señaló que el proyecto busca desmotivar a los ediles a ausentarse de los debates.

"Con este 8% se descuenta más del doble de lo que se descontaba antes, que sólo se descontaba como un día trabajado. Todo lo que se recauda va a ir destinado a organizaciones sin fines de lucro", afirmó.

Si bien Eguía había propuesto descontar un 10% de la dieta por cada falta a las reuniones, aclaró que se modificó el proyecto para reducirlo a un 8,33%, ya que los concejales deben asistir a un total de 12 encuentros por mes. De esta manera, un edil que falte a la totalidad de los encuentros sufriría un descuento del 100% de su dieta.

El proyecto de resolución busca modificar el reglamento interno del Concejo Deliberante. Tomará estado parlamentario el 25 de abril y está previsto que se debata en el recinto el próximo 9 de mayo.

Críticas a otros concejales

El concejal de Hacemos Neuquén se mostró crítico con la falta de compromiso de sus pares en el Deliberante. Además de proponer penalidades más graves para los que faltan a sesiones o reuniones de comisión, fue duro con la falta de lectura de los proyectos que ingresan para ser tratados.

A concejo deliberante neuquen

En el caso de este proyecto de resolución en particular, aseguró que "no tuvo el acompañamiento de Denisse Stillger del PRO, dijo que no había llegado a leer el proyecto, pero es un proyecto de una sola página y que ingresó el primero de marzo". Y sumó: "Lo podría haber leído tranquilamente pero tendrá tiempo hasta el 9 de mayo para poder aprobarlo".