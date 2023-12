Desde Moquehue conquista los paladares con piñón y magia

El escenario fue el bosque de araucarias, entre el lago y las montañas de Moquehue . Ese lugar mágico no podía generar otra cosa que no fuera magia. Allí María Teresa Stowhas conoció a los piñones y desde lo alto le llegó el mensaje de qué debía hacer con ellos.

María Teresa Stowhas piñones moquehue María Teresa Stowhas en su Establecimiento Huerquen de Moquehue, Neuquén.

Todo comenzó una noche luego de recolectar varios piñones. Esa tarde le había pedido al cielo que la iluminara con ese fruto tan especial. La respuesta llegó en un sueño.

"Soñé con el dios mapuche, Ngünechen. Era alto, muy alto, como una araucaria y yo me veía muy pequeñita a su lado. Estaba vestido con una túnica blanca, sandalias y un cordel en su cintura y me hablaba", contó a LMNeuquén la mujer, quien tras ese sueño se despertó con una fórmula en la cabeza de la que surgió el primer licor fino de piñón.

Moquehue Huerquen (5).jpg

La siguiente noche soñó con otra fórmula en su cabeza, de la que surgió su segunda receta de licor, y después llegó la de su aderezo a base de piñón. "Antes nunca había probado este alimento, pero se me sembró en la cabeza la fórmula, es medio raro, es medio celestial", compartió.

El 7/07/00 creó su primer producto y ahí nació el Establecimiento Huerquen, que cuenta hoy con 16 productos aprobados por bromatología con permiso nacional. Coty produce licor natural de piñón, licor tostado de piñón, aderezo de piñón, aderezo de piñón a la salsa de tomate, la pasta dulce de piñón y encurtidos. "Los aderezos se pueden mezclar con mayonesa, con queso crema, manteca, palta, son aptos para piononos, tacos, perniles, milanesa, asado, canapés, donde quieras ponerlos quedan bien, son versátiles", aseguró sobre esta gama de sus productos.

Pionera de Moquehue

Coty tiene 70 años, si bien nació en Chile, es una neuquina por adopción. Llegó a la provincia en 1977. Vivió primero con su mamá, y luego conoció al hombre con el que comparte la vida hace 45 años.

María Teresa Stowhas María Teresa Stowhas. Gentileza.

Junto a Miguel Massa, sus hijos, los de ella, y los de ambos formaron una gran familia. Fue el 9 de diciembre de 1991 cuando conocieron Moquehue. La pareja acababa de perder un embarazo de seis meses y fue un amigo quien les ofreció pasar unas vacaciones en medio del bosque para despejarse.

El amor por este lugar mágico no tardó en llegar y se quedaron. De a poco fueron haciéndose una casa, su marido se dedicó a la construcción y ella lo acompañó en todo. Por aquellas épocas era más difícil que ahora. El pueblo tenía luz eléctrica solo unas tres o cuatro horas por día donde Coty se convertía en la "mujer maravilla". "Hacía cortrinas, lavaba, planchaba", contó.

"Vivimos felices acá, a veces hay dos metros de nieve, todo es una belleza. Todas las mañanas miro las araucarias y les agradezco todo lo que me dan", contó la mujer quien logró tener su propia fábrica, construida por su esposo.

Moquehue Huerquen (2).jpg

Con el crecimiento de su emprendimiento y la mayor cantidad de producción, el compañero de Coty le creó una máquina peladora de piñones. Para construirla accedió a un crédito del COPADE por el que financiaron proyectos de modernización tecnológica.

"Yo tengo la piel muy delgada y me lastimaba los dedos al pelar los piñones, ya que se hace en caliente, entonces a mi compañero se le ocurrió esta idea que pudimos llevar adelante con un préstamo. Luego también accedimos a otros para poder comprar maquinaria. Tengo una envasadora, una moledora para moler piñones, una máquina que mide la acidez de los productos y otra para medir el azúcar de los dulces", describió.

El bosque de los piñones

Para la impulsora del Establecimiento Huerquen el hecho de vivir en el bosque brinda una tranquilidad inigualable. "Acá no te suena el teléfono, no hay ruidos molestos, te da pauta para poder crear cosas nuevas, pensar, y creo que tengo más en el tintero todavía", aseguró.

Si bien Coty había estudiado Pedagogía en Educación Física en Chile, carrera que no concluyó, cuando llegó a Argentina se convirtió en tallerista de cerámica y ya en Moquehue se dedicó a administrar las cabañas con su compañero.

María Teresa Stowhas. Gentileza. María Teresa Stowhas. Gentileza.

"Fueron varios años en los que me dediqué a las cabañas, pero además siempre a mis piñones, el corazón me latía fuerte y sentía que tenía que hacer algo con los piñones sí o sí", describió la mujer quien ya dejó atrás los años de alquiler para pasar a dedicarse a su producción comestible.

Establecimiento Huerquen, que significa mensajero en mapuche, cuenta con el registro de su marca. Los productos los comercializa en la Casita Suiza de Neuquén capital, también en diferentes locales de Aluminé y Villa Pehuenia y también en diferentes ferias.

María Teresa Stowhas Coty junto a su compañero de vida.

Su sueño es llegar a exportarlos, aunque en el último tiempo se encontró con un escollo que aún no pudo sobre pasar. Antes de facilitar esos papeles le piden que actualice la tenencia de sus tierras, pedido que entendió como innecesario aunque espera que en algún momento, una vez más lo celestial, la ilumine para solucionarlo.

"La tenencia de la tierra no vence, yo no compro piñones, sino que los cosecho de de mi propio terreno, tengo 33 plantas hembras acá. Con eso me basta para sacar mis propios productos", aseguró la mujer quien admitió que el piñón es un fruto protegido que ella misma defendió muchas veces cuando algunas personas intentan maltratar las araucarias.

Para esta mujer poder producir sus productos a base del piñón es darle gloria a Neuquén y a Villa Pehuenia-Moquehue. "Este es un producto único en el mundo", aseguró.

Las fórmulas para sus productos tuvieron sus correcciones de bromatología, y Coty creó además su propio marketing y presentación para la que eligió una presencia rústica y elegante a la vez.

Distinción

Recientemente Coty fue elegida como una de las tres mujeres empresarias y emprendedoras que representarán a Neuquén en un concurso. Se trata del Certamen Nacional de Distinción de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, en el que Cámaras Empresarias de todo el país postulan mujeres que por su desarrollo y virtuosismo profesional, productivo y emprendedor se destacan en sus comunidades.

María Teresa Stowhas. Gentileza. María Teresa Stowhas. Gentileza.

El sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME), de la que Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN) forma parte, es el organizador de este concurso. El objetivo es visibilizar las tareas que ellas realizan en cada rincón del país que ennoblecen la pujanza del sector.

En Neuquén fueron 19 las postulantes quienes participaron de un encuentro que se llevó a cabo el 25 de noviembre en la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Villa la Angostura. Y María Teresa se convirtió en una de las tres distinguidas de Neuquén, junto a Cinthia Zapata con su empresa Cinthia Cristal de Cutral Co-Plaza Huincul y Glenda Hansson, con su empresa La Soñada Artesanal de Rincón de los Sauces.

Las tres mujeres representarán en marzo de 2024 a la provincia de Neuquén en la Distinción Nacional que realizará el sector Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la mediana Empresa en la ciudad de Buenos Aires, donde se expondrán a las elegidas de todas las provincias de Argentina.

María Teresa Stowhas piñones María Teresa Stowhas, distinguida por la CAME.

"Para mí este premio fue muy grato, muy lindo, me llenó el alma. Hace ya 25 años que me dedico a esto, me considero la pionera en producción con piñón. Después de que yo comencé a utilizarlo en mis productos la chef Dolli Irigoyen también comenzó a usarlos", contó con orgullo.

Para esta mujer que se alegra todas las mañanas cuando al despertar ve a las araucarias, poder preparar su fruto es una oportunidad inigualable. "Este árbol milenario es parte de mi vida, lo adoro, lo amo. Cada vez que salgo de mi establecimiento me despido de ellos y los saludo al llegar", contó.

"Si conozco a una persona con pena le digo que venga a abrazar una araucaria, también es curativa, te cura los dolores y las penas", afirmó.