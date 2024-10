Desde su ciudad natal, Rolando Figueroa afirmó que "es la hora del norte neuquino"

Explicó que se está avanzando en otros proyectos e inversiones para la región norte, que impactarán en Andacollo. En ese sentido, citó la licitación de la ruta 43, desde Las Ovejas hasta Varvarco, para lo cual la provincia ya consiguió el financiamiento. Adelantó que se va a licitar la ruta 43, desde Varvarco a Manzano Amargo. En ese sentido, le puso fecha a la inauguración de la hostería de Manzano Amargo, que tendrá lugar el 21 de diciembre.

“Esta infraestructura es también más turismo para toda la región norte; estamos haciendo con Vialidad Provincial la ruta hasta Huinganco, que también va a incrementar el turismo en Andacollo, porque el turismo es una industria que termina impactando en toda la región del Alto Neuquén y en cada uno de los pueblos” expresó.

El gobernador reiteró el déficit en infraestructura que tiene la provincia, estimado en 4000 millones de dólares. Indicó que en la provincia faltan 40 escuelas y 600 kilómetros de ruta, centros asistenciales y obras de agua y saneamiento.

"El norte de la provincia no puede seguir siendo postergado y que no nos digan más que los del norte se tienen que conformar con poco. Los del norte nos tenemos que conformar con mucho, porque hubo mucha gente que nos trajo hasta acá y la luchó para traernos hasta acá".

Convenios

También se suscribió el relacionado a la obra de pavimento urbano y recambio de cañerías de red de agua potable y red cloacal, con una inversión provincial de 200.007.170,68 pesos. Además, se hizo lo propio para los trabajos de suministro de energía eléctrica para 10 lotes en el Barrio Huaraco, que demandará un desembolso de 30 millones de pesos, y otro aporte de 150 millones de pesos para la adquisición para el municipio de una máquina retroexcavadora.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, suscribió con las autoridades municipales un convenio de cooperación interinstitucional para la puesta en marcha de capacitaciones y otras acciones para la prevención del delito.

A través de obra delegada al municipio de Andacollo, se anunció la construcción de 8 viviendas. También se hizo entrega de 9 escrituras de viviendas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Chorriaca también celebró su aniversario con anuncios

La localidad de Chorriaca celebró este viernes su 38º aniversario y también contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, junto a ministros de su gabinete y autoridades de la región. Durante su discurso, el mandatario pidió incluir más chicos en las becas Gregorio Álvarez y anunció que en el Presupuesto 2025 incorporarán una Sala de Salud, una planta de gas, y la escuela secundaria Nº 100.

“Ha llegado el momento en el cual las obras tienen que puntualizarse hacia las cosas importantes”, dijo Figueroa y aseguró: “No podemos hacer obras que queden en la nada o que queden en el olvido, como la decoración que tenemos acá de estos molinos de viento que nunca anduvieron”.

Antes del acto oficial, el mandatario conversó con docentes y estudiantes para interiorizarse acerca de la situación de la escuela secundaria. “Vamos a comenzar por una responsabilidad que tiene que ser del Estado”, dijo y anunció que “en el presupuesto del año 2025 que vamos a presentar el día 31 de octubre en la Legislatura del Neuquén, vamos a incorporar la escuela secundaria Nº 100 de Chorriaca”.

Puntualizó que “en la provincia del Neuquén faltan casi 40 establecimientos para que nuestros niños vayan a la escuela como verdaderamente se merecen”, y por eso es necesario priorizar las obras más urgentes “porque los recursos no son infinitos”. Enfatizó que “es muy importante que muchos chicos más puedan ser incluidos en las becas” y destacó que “es importante que vayamos casa por casa inscribiendo y explicándole a los jóvenes y a los niños y a los papás fundamentalmente que existe una beca en la provincia de Neuquén”.

“Lo importante es que el gobierno provincial acompañe, si no acompañamos a los pueblos chicos es muy difícil que se puedan desarrollar”, remarcó el gobernador y anunció: "Vamos a incorporar la salita de Salud, para el presupuesto 2025”.

Por otra parte, se refirió a lo que consideró un “tema esencial en una provincia que está proyectándose para poderle abastecer gas al mundo”, y aseguró que “ya está la decisión política de traer una planta de gas a Chorriaca, la vamos a incorporar en el presupuesto”. Para esto, Figueroa solicitó que “la comunidad nos autorice a poder realizar esa planta de gas”, debido a que la tierra es comunitaria, según lo establecido por la Constitución de la provincia del Neuquén.

“Es hora de que cada comunidad pueda decir cuáles son las obras necesarias y prioritarias y ahí tenemos que hacerlo, sin promesa simple, sin obras que quedan en el olvido y que quedan inutilizadas”, dijo. El mandatario comprometió también la refacción del gimnasio de la localidad y la renovación del sistema de calefacción.

Luego del acto, se inauguró un cartel del nombre de la localidad de casi un metro de altura que cuenta con un sistema de iluminación. Este cartel mejora la imagen y brinda una bienvenida agradable a los visitantes, convirtiéndose en un punto de referencia para la localidad. El presidente de la comisión de fomento, Jorge Kilapi, agradeció la presencia del gobernador Rolando Figueroa porque “en estos cortos meses que lleva en su gestión” en el gobierno provincial “hemos logrado muchas cosas”.

Aseguró que a veces los pedidos de la gente “no llegan por ser una comunidad muy chica, pero yo estoy confiado”. En este sentido, manifestó: “Nuestro primer anhelo que este pueblo quiere es la planta de gas, que ese es un pedido de hace mucho tiempo” y también “la salita de primeros auxilios”. Agradeció también al personal de Salud y a los docentes de la comunidad porque “son ellos también los que nos preparan nuestro futuro”.

Durante el acto, se firmaron dos convenios para la realización de aportes a la localidad, uno, por parte del gobierno provincial que será destinado a la obra “Veredas y cierre perimetral instituciones casco céntrico”, cuyo costo total asciende a la suma de 36 millones de pesos. El otro convenio, firmado con el IJAN, estableció las condiciones para que la comisión de fomento solicite un aporte por 23 millones de pesos para la adquisición de equipamiento para la radio de la localidad.

Además, se entregaron dos vehículos que serán destinados a la comisión de fomento, una camioneta y un utilitario que será destinado al traslado de niños y niñas y de adultos mayores de la comunidad, elementos deportivos y la autorización estatal para funcionar de Personería Jurídica a la Asociación Civil y Cultural Juntando Nuestras Raíces de Chorriaca.