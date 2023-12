Despidos todos los días: preocupación en docentes privados de Neuquén

sadop neuquen docentes privada

El dirigente gremial reclamó a los dueños de los colegios privados que entiendan que "los docentes no son un número que pueden correr como si no tuvieran una vida ni compromiso con su labor". "En este contexto total de incertidumbre y de una devaluación de más de un 100% de un día para el otro y la repercusión inflacionaria que va a tener no podemos permitir que tomen a los trabajadores como la variable de ajuste, esto va a afectar la salud mental de nuestros compañeros", aseguró.

"Lo que nosotros estamos planteando es que las partes empresariales tienen que asumir la responsabilidad que les toca como empleador y entender que el maestro no es un número, sino que es una persona con una vida particular", insistió el dirigente, quien además afirmó que cualquier proyecto educativo que quiera sostenerse en el tiempo tiene que garantizar la estabilidad del trabajador ya que, si no, no hay apego entre las partes.

Los docentes reclaman estabilidad

Cortese destacó lo que representa para el alumnado ver en la escuela todos los años al mismo plantel docente, lo que -aseguró- brinda un sentimiento de pertenencia con la escuela. "Para el estudiante ver todos los años laburando en la misma escuela a la docente también resulta provechoso, porque hay un vínculo, hay un cariño, hay una identificación del estudiante y del maestro con la institución", manifestó.

"Los trabajadores no son descartables, no se puede cortar siempre por el hilo más fino, los trabajadores no somos los responsables. El mismo ministro que presentó el plan de ajuste es el que nos endeudó por 100 años, no son los trabajadores que tienen que poner siempre sus condiciones de vida, sino que los que la tienen que pagar son la casta financiera de este país. El empresario de la educación no puede seguir recortando también sobre quien tiene la menor fuerza dentro del vínculo laboral", detalló el sindicalista.

El dirigente insistió en que el empresario de la educación debe entender que es parte de una proyecto educativo y que no produce un bien identificable. "Es una cuestión de proyecto pedagógico y por ende de proyecto de país, se trata de fortalecer la calidad educativa, y eso se logra teniendo al trabajador dentro de la institución y en condiciones dignas de trabajo", concluyó.

La dirigencia de Sadop convocó a todos los docentes del sistema privado a afiliarse a su sindicato "para fortalecer la organización y trabajar de manera colectiva".