Develan el misterio del gusano en la merluza recién comprada

En principio, explicó que el gusano hallado es un parásito que está presente en el aparato digestivo de la merluza. "Cuando se filetea de un lado y del otro, se tiran la cabeza y las tripas. Puede ser que en la maniobra y en algún caso queden restos -de tripa- de forma accidental", explicó el funcionario.

El parásito en cuestión se llama hepatoxylon trichiuri, y al respecto Lebed acotó: "Lo importante de esto es que no tienen ninguna importancia sanitaria porque no produce enfermedad en el hombre, a diferencia de otros parásitos que si lo afectan porque es huésped definitivo". Es decir, no representa ningún problema para la salud de las personas.

Gusano en un filet

En la inspección realizada este viernes, los inspectores examinaron el pescado en el comercio indicado por la vecina que hizo viral el hallazgo del gusano en las redes sociales con el ánimo de prevenir a la gente. "No encontramos nada raro. Viene de establecimientos habilitados donde se hace este trabajo de fileteo", aseveró Lebed.

De esta manera, el Municipio llevó tranquilidad a la población sobre la posibilidad de que tal hallazgo no sea aislado y encima genere riesgos para la salud.

Parásitos perjudiciales para la salud

No obstante ello, hay otros parásitos que afectan a los peces y sí pueden producir enfermerdades en las personas. Tal es el caso del Anisakis y Diphyllobothrium, los cuales están asociados a la contaminación del agua con material fecal. "En estos casos el hombres es huésped definitivo", indicó el director de Calidad Alimentaria.

Estos parásitos perjudiciales para la salud están enquistados en el pescado y pueden generar, por ejemplo, el desarrollo de la lombríz solitaria. "Puede suceder por consumo de pescado crudo, por eso la recomendación que se hace es cocinarlo, ya que estos parásitos son termolábiles", concluyó.

La otra recomendación es que la gente compre en lugares habilitados que tengan la inspección veterinaria.