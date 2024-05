Doki, el perro de la cola verde al que amaba toda Neuquén

Haciendo esquina en San Martín y Avenida Argentina ; dando un paseo de verano en el Río Grande; festejando un partido de la Selección en el Monumento; cerca del Aeropuerto visitando a un amor: el perro de Neuquén estaba en todos lados. Mestizo, mediano, de pelaje largo y blanco con manchas negras. Nada en particular, un perro como cualquiera, sólo que Doki era único. Su humano, el peluquero Rolando Robledo , le teñía la cola de colores, para evitar que la perrera se lo llevara. Y en ese gesto de protección tan estético, nos regalaba la mágica posibilidad de la sorpresa. Verlo era como encontrar a un amigo, generaba la misma alegría y todos queríamos abrazarlo.

La historia de Doki, como la de muchos neuquinos, no empieza en esta ciudad. Cuando era un bebe de días que aún no había abierto los ojos, alguien lo arrojó a una calle de Bahía Blanca para dejarlo morir. Fernando lo encontró y decidió llevárselo a su casa. A sus padres no les gustó la idea, eran épocas de mucha pobreza y además el perro era un problema seguro. Pero enseguida cambiaron de opinión al notar que la gatita naranja de la familia, que hace pocos días había parido, aceptó amamantarlo.