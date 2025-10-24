Drama a la salida de una escuela en Neuquén: pidió retirar a dos niños, se lo negaron y comenzó a masturbarse

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda. Los padres y madres exigen al CPE un guardia de seguridad y rondines a la Policía.

Un dramático hecho generó gran preocupación en la comunidad educativa de Neuquén por la seguridad de los estudiantes de una escuela primaria, del barrio Mariano Moreno . Un hombre en aparente estado de ebriedad pidió retirar a dos niños que, según sus dichos, eran sus hijos. Ante el pedido de los directivos y auxiliares para que se retire comenzó a masturbarse .

El hecho de inseguridad ocurrió a las 11:50 del lunes 20 de octubre, cuando ya algunos padres aguardaban la salida de los niños del jardín. Fue denunciado por la directora del establecimiento esa misma tarde en la Comisaría Segunda .

La responsable de la institución expuso en la denuncia que la realizó a los fines de poner en conocimiento de lo acontecido a la Policía y remarcó: "haré saber al nivel de primaria del CPE, la necesidad de que haya seguridad en el ingreso de la institución educativa".

Drama en la escuela 67 por un grave hecho de inseguridad

La escuela 67, ubicada en calle Aguado entre Correntoso y avenida Aluminé, quedó en estado de conmoción tras el grave incidente. En su denuncia, la directora describió al hombre como una persona de avanzada edad, el cual vestía ropa oscura y emanaba un fuerte olor etílico.

"Al ser atendido por mí, es que me dice que quería retirar a sus hijos, aludiendo que eran dos chicos chiquitos, uno de ellos nombre Alejandro", indicó y agregó que al negarle de manera inmediata su solicitud, esta persona se quedó en el sector del hall de entrada, sentado en un banco.

Ante la permanencia de esta persona desconocida y notar que estaba borracho, la directora manifestó que le pidió a un auxiliar de servicio que se quede en la puerta de acceso a la escuela.

"Seguidamente, este hombre se tiró al suelo, se bajó el pantalón y comenzó a masturbarse; acto seguido el auxiliar de servicio lo corrió, pero no logró darle alcance", finalizó.

Frente a la situación, un grupo de padres y madres de estudiantes de la escuela expresó su enojo a LM Neuquén, aduciendo a la falta de medidas efectivas para evitar que el hecho pueda volver a repetirse. "Tuvimos una reunión en la escuela, según ellos el CPE le dijo que para el año que viene pondrán seguridad, porque consideran que el ciclo está a punto de finalizar", indicó Joana, una de las madres consultadas.

"Lo que nosotros exigimos a la supervisora de nivel primario es que pongan a personal de seguridad en la puerta desde ahora porque los nenes están a diciembre, encima de todo, se viene la despedida de séptimo y la promo del jardín", señaló en referencia al temor de que "en el tumulto de gente llega a pasar algo más grave, mientras todos están festejando agarran a un nene".

Quejas por un aguantadero frente a la escuela

"No hay seguridad, los papás no podemos hacer más que lo que hacemos, los chicos siempre terminan en riesgo, en abril tuvimos otra situación cuando una nena entró llorando y corriendo a la escuela porque una camioneta la venía siguiendo", expresó Joana.

En tanto, se refirió a otra situación alarmante vinculada al intento de llevarse a un nene y la exposición a inseguridad. "Ellos lo minimizan, que los padres están alterados, pero no es así, ya no se puede aceptar, incluso prendieron fuego un aguantadero en calle Domuyo y Correntoso, justo en la esquina".

El sitio, ubicado de cara al patio de la escuela, antiguamente era una gomería y cuenta con una diminuta edificación solo de paredes donde las personas en situación de calle suelen ingresar.

"Está la parada de colectivos, los chicos se toman el 18, e incluso desde el patio ven todo, personas desnudas", detalló la madre, quien ha elevado reclamos a la escuela por hechos previos vinculados a indigentes que usaban el patio de la escuela para dormir.

"Hay botellas, preservativos usados, toallitas, todo lo que te imagines en la vereda, y es parte de la escuela", manifestó indignada y agregó que por este motivo, solicitan que además de la seguridad, la escuela cuente con rondines de la Policía en los horarios de ingreso y salida de niños.