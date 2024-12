Dramático rescate: agarrados a las ramas de un árbol para que no se los lleve el río Chimehuin

Las personas habían cruzado el río Chimehuin con dirección al cerro y al intentar regresar encontraron enormes dificultades. "La corriente no los dejaba avanzar, les jugó una mala pasada. Ellos querían llegar al camping, pero no podían hacer pie donde estaban y el niño había comenzado a hundirse. Lograron alcanzar las ramas de un álamo para que el río no se los llevara", indicó Rifo.

rescate río junin de los andes Rodolfo Ramírez

Primero se acercó de inmediato una dotación de bomberos voluntarios con conocimiento en rescate de personas en el agua. Luego se sumó otro contingente para asistir a las personas. "El más comprometido era el niño y por miedo no quería liberarse de las ramas", detalló Rifo.

Sin embargo, los bomberos que acudieron al lugar implementaron maniobras para rescatarlo, mediante la asistencia de una cuerda. "Así se logró llegar hasta el álamo y tomarlo en brazos para sacarlo río abajo donde lo esperaba el personal de Bomberos", prosiguió Rifo.

Una vez que estuvieron a salvo, se pudo establecer que tanto el niño como el joven son oriundos de Zapala. Al parecer, el menor estaba con su madre y otro familiar.

Respeto por el río

Por lo demás y de cara a la temporada de verano, Bomberos recordó a la población que intente refrescarse en lugares más seguros y poblados, donde haya gente. "Que no se metan al río donde no conocen", agregó.

Rescate de bomberos en Junín de los Andes

Otro rescate impresionante

En otro rescate impresionante, fueron guardavidas del balenario Río Grande -ahora denominado Gustavo Fahler- quienes salvaron la vida a una mujer que era arrastrada por la corriente del río Limay en la ciudad de Neuquén.

Pese a que el rescate se produjo en unos minutos, se trató de un trabajo coordinado entre personal a nado y en canoa.

El dramático episodio se registró en noviembre de 2024 cuando los guardavidas notaron que una joven no podía nadar hacia la orilla. Es por ello, que de inmediato actuaron: mientras dos de ellos se arrojaron al agua para acercarse nadando, otros dos fueron por un bote para coordinar labores.

"Lo que tiene el río en esa zona es que hay un remolino muy grande y si no sos experto, te arrastra. Esto pudo terminar en una tragedia", explicó a LMNeuquén, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

Dramático rescate en el río Limay.mp4

Ante esto, el funcionario destacó la importancia de haber adelantado la temporada del 1° de diciembre al 15 de noviembre. "Veíamos como el calor se adelantaba y sabíamos que la gente iba a comenzar a acercarse a los balnearios porque cuenta con infraestructura y comodidades. Y si la gente viene a estos espacios obviamente va a querer entrar al río, entonces no podíamos dejarlos sin la seguridad necesaria. Que hubiera un neuquino en el agua y que no tuviera un guardavidas ante cualquier eventualidad, a mí no me iba a dejar dormir tranquilo", enfatizó.

Para los próximos días de la semana, la temperatura puede alcanzar los 38 grados centígrados, de acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).