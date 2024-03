Dura acusación dentro del MPN a Osvaldo Llancafilo: "Salta de un lado al otro sin ponerse colorado"

La agrupación Azul y Blanca que conduce Guillemo Pereyra dijo que no tiene "convicción política" .Crece el debate por el control del partido provincial.

“Desde la Agrupación Azul y Blanca del Movimiento Popular Neuquino, creemos que el futuro del partido no debe estar atado a las recetas del fracaso. No estamos dispuestos a arrojar por la borda más de 50 años de historia”, empieza textualmente el comunicado del sector petrolero del MPN, con una fuerte advertencia al legislador nacional.

Pereyra y Rucci quieren definir la sucesión sindical sin intervenciones. Pereyra y Rucci son los líderes de la agrupación Azul y Blanca del MPN.

“En ese sentido, es llamativo el raid mediático del diputado Nacional Osvaldo Llancafilo, acusándonos de querer ‘asaltar’ la conducción de la Junta de Gobierno y de la Convención, ante nuestro pedido de debate interno y renovación”, acotaron.

El debate del MPN tras la derrota con Rolando Figueroa

El sector petrolero del MPN le enrostró a Llancafilo que ha pasado por varias agrupaciones dentro del partido provincial, incluso con la que fundó Guillermo Pereyra. “Siempre se mantuvo al calor del poder de turno, parece el menos adecuado para reclamar lo que no tiene: convicción política. Es claro que sólo quien piensa en sí mismo es capaz de dar saltos de un lado a otro sin ponerse colorado”, arremetieron.

El MPN quedó en crisis luego de haber hecho la peor elección de la historia el pasado 16 de abril, donde se impuso Rolando Figueroa con el Frente Neuquinizate, luego de pegar el portazo en el partido provincial. El gobernador nunca intentó alcanzar la gobernación por dentro del partido, y denunció un bloqueo a su candidatura.

“El MPN perdió las últimas elecciones por no adecuarse a las demandas de la sociedad y decidió enfrentar con herramientas de otros tiempos los desafíos del futuro. Dentro del Movimiento todo, fuera de él nada, y así hemos obrado siguiendo los lineamientos de nuestros dirigentes partidarios. Pero hoy toca renovar, cambiar, discutir puertas adentro y militar”, dijeron desde el sector del MPN de la agrupación Azul y Blanca.

Llancafilo en la cámara de Diputados.jpg

Y acotaron: “Ante la acusación de ‘no hacernos cargo de la derrota’, está muy confundido. Nosotros sí nos hacemos cargo de nuestro papel dentro de una organización política como el MPN. Por eso no nos escondemos, sino que pedimos cambiar para darle espacio a las nuevas generaciones. No queremos ni cargos ni lugares, porque no perdemos de vista el horizonte por apetencias personales”.

Llancafilo tiene mandato hasta el 2025 e ingresó en la Cámara de Diputados en lugar del gobernador Figueroa, que había sido electo en 2021 precisamente por el partido provincial, antes de que se fuera de la estructura.

“El MPN no es una colectora, ni un partido vecinal, somos un partido de poder y para eso debemos tener claros los objetivos y la identidad que nos conformó. Algo que puede malinterpretar quien cambia de colores como un camaleón, o quien es enviado a descalificarnos”, dijeron los azules y blancos en el comunicado.

El “sector petrolero” del MPN, que tiene como cabeza visible al secretario general de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Rio Negro y La Lampa, Marcelo Rucci, no le dejó pasar las críticas a Llancafilo.

“No necesitamos micrófono ni ser creativos, como dice Llancafilo, porque nunca nos hemos alejado de nuestro espacio y podemos dar fe de haber respetado la organicidad partidaria. Quizás le falle la memoria... o quizás tenga olvidos convenientes para sí mismo. Una cosa es el debate interno necesario y urgente en nuestro partido, otra es descalificar a quien lo propone”, concluyeron.

En el MPN hay debate después de la dura derrota. Hay un clima de recambio, y con Figueroa que se llevó a la mitad de los afiliados a su gobierno.