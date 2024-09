Dura respuesta de Lucila Crexell por el polémico "pago" del servicio de su Apple Watch

La senadora Lucila Crexell se enojó con la filtración de un documento en el Senado , donde pide una extensión de su celular corporativo, para poder usar un reloj Apple Watch. "El Senado no me pagó nada, me lo descuentan de la dieta. Me sorprende que mientan tanto para querer hacer daño", dijo en diálogo con LMNeuquén .

Memorandum Lucila Crexell.jpeg El el memo que filtraron, Lucila Crexell dijo que está claro que el Senado le descuente los 911 pesos del servicio adicional.

"Compré un teléfono nuevo, que me dieron el chip electrónico, es un pack que tenemos todos los senadores, tengo el mismo número hace diez años, cuando entré como senadora", describió Crexell, quien se mostró molesta y hasta dijo que llamó al periodista de TN para que aclare cuál fue el pedido que le hizo al Senado.

Lucila Crexell: "Es querer hacer maldad"

En la nota que lleva su firma y que lleva como asunto: "Solicitud de pack adicional para uso de Apple Watch", la senadora solicitó que le autoricen el pack adicional para el uso de este servicio con su número de celular. En realidad es el número corporativo del Senado, y para pedir un adicional y conectar el reloj, tiene que autorizarlo el estado, ya que ella es propietaria del teléfono pero no de la línea.

"El nivel de superficialidad de los temas no los debería estar respondiendo, pero me da bronca que indubitablemente hay una intención de dañar" - Lucila Crexell "El nivel de superficialidad de los temas no los debería estar respondiendo, pero me da bronca que indubitablemente hay una intención de dañar" - Lucila Crexell

Pero el Memorándum 045/2024 firmado con Crexell y enviado a la Secretaría Administrativa, tiene una aclaración. No pide que el Senado le pague el servicio del pack, sino que le descuenten el valor de 911 pesos de su dieta.

“Tengo todo centralizado en un solo teléfono. Y parar conectar el reloj necesito autorización para ampliar el servicio. Firmé la nota precisamente para eso, para no generar ninguna controversia.

La senadora sostuvo que hay una campaña de algunos actores del gobierno para desprestigiar a la política y los políticos, difundiendo hechos puntales para generar polémica en una masa crítica, "anticasta".

Y acotó: "Es un número corporativo que yo no puedo gestionarlo, sino el titular de la institución. El dispositivo es mío, y lo que quería tener era el servicio adicional para poder tener todo centralizado", dijo.

Crexell se mostró molesta y dijo que hay una campaña de desprestigio en su contra, con temas que considera superficiales. "Lo que más me molesta es que mientan, porque en el memorándum, que no tiene nada de malo, dice que es un servicio adicional que lo pago yo, no me lo paga el Senado", dijo.

¿Quién filtró el memo?

La senadora sostuvo que hay una campaña de algunos actores del gobierno para desprestigiar a la política y los políticos, difundiendo hechos puntales para generar polémica en una masa crítica, "anticasta". Sobre la filtración del memo dijo que no sabe, pero que "es gente de ahí".

"Es querer hacer una maldad y desprestigiar, en ningún momento pedí que me pagaran nada. Si hay un costo extra, lo pago yo, esto responde que hay toda una corriente para desprestigiar a los senadores y políticos y se agarran de cualquier cosa", sostuvo.

Y concluyó: "El nivel de superficialidad de los temas no los debería estar respondiendo, pero me da bronca que indubitablemente hay una intención de dañar".

Lucila Crexell no es la primera vez que está en el centro de polémicas mediáticas. La última fue cuando alguien filtró un documento con la designación de la senadora como embajadora de la UNESCO en París. Eso fue ante de la votación la Ley Bases y en las críticas se le atribuye haber cambiado el voto a cambio de un cargo. Sin embargo, ella no negó y explicó que esa negociación estaba desde mucho antes de la votación de esa ley.