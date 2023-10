Educación, seguridad, inflación: qué temas definen el voto de los neuquinos

Para la segunda parte del debate, que se realizará en Buenos Aires, se van a tratar otras temáticas como seguridad, trabajo y vivienda, por lo que hay muchas expectativas respecto a las posturas que tomen los candidatos.

"Creo que es la seguridad pero el debate no cambia mi voto porque no fui a votar y no pienso ir en octubre", dijo uno de los neuquinos entrevistados. "Un tema es la educación, como la tenemos ahora, pública, está perfecta y no queremos que se privatice como pasa en Chile", aclaró otro.

bregman economia debate presidencial En el primer debate, los candidatos opinaron sobre economía e inflación.

"Mi voto ya está definido más allá de los temas que se vayan a hablar, pero de alguna manera se van sacando las máscaras entre los candidatos", señaló uno de los que respondió a las preguntas de LMPlay, aunque la mayoría de los vecinos aseguró que la economía es el tema principal a analizar para definir el voto del próximo 22.

"No le creemos, el pueblo está triste, necesita a alguien que cambie la realidad", aseguró una neuquina. "Educación y seguridad son los pilares para decidir a quién votar", agregó otro entrevistado.

"Seguridad, educación y trabajo, aunque en Neuquén estamos mejor que en otras provincias. Pero en Buenos Aires no se puede vivir, ahí básicamente seguridad", expresó otro de los que respondieron a la encuesta.