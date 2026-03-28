El año 2026: más luces que sombras para una cosecha de coyuntura difícil

El contexto económico se hace sentir en la producción de vinos. El panorama en las distintas regiones del país.

Con quien uno hablase en Mendoza , en lo que respecta a la calidad de la uva , la de 2026 llena de entusiasmo a los productores. Que los colores son elevados, que la acidez es precisa y que el año, fresco en general en el verano, húmedo en particular en Mendoza , trajo un balance en los vinos que los productores no veían desde la 2021. Con matices, eso es más o menos lo que se escucha de la añada.

A la semana 16 el volumen cosechado, en particular en Cuyo , es menor a las añada 2025 y en sintonía con la añada 2021. Si en las provincias cuyanas se nota una merma en torno al 20%, en los Valles Calchaquíes la fertilidad fue buena y hay un 30% de uva arriba de la media. En Patagonia los números están dentro de lo previsible.

El contexto económico, sin embargo, pone paños fríos al entusiasmo. Con la caída del consumo, la mayoría de las bodegas achicaron su provisión de compra. El precio de la uva no se ajustó por exceso de demanda y algunas viñas , ajustadas en los costos, quedaron a merced de la peronóspora que trajo el año lluvioso, en particular para Mendoza y San Juan . Esas uvas no llegarán a madurez y se perderán.

Con todo, en materia de volumen y oportunidades, el año ofrece más luces que sombras.

Mendoza

Salvo la helada del 7 de noviembre, que pegó duro en las partes altas de Mendoza –nadie recuerda que al cabo de una nevada se despeje el cielo y hasta donde se disiparon las nubes se heló todo lo que estaba debajo–, este año no tuvo grandes incidentes que marcaran la producción. Por el contrario, estuvo dentro de lo esperable: algo de corrimiento por zonda, algo de granos sueltos, pero en las generales de la ley la primavera ligeramente cálida permitió buenos cuajes.

El verano es donde cambió el panorama. Se esperaba que fuera seco y cálido y, sin embargo, viró desde mediados de enero a una condición húmeda y lluviosa que trastocó todos los parámetros y ralentizó la madurez. A marzo, por ejemplo, había lugares en Valle de Uco que acumulaban ya toda la lluvia anual. Impresionaba ver las cárcavas creadas por las lluvias en los viñedos, algunas de hasta medio metro de profundidad. Con todo, esas condiciones de humedad y cielos nublados, enfriaron el aire y la madurez avanzó lento, con diferenciación entre variedades y valles.

image Cárcavas en el Cepillo, en Valle de Uco.

Eso se tradujo en una cosecha tranquila, de esas en las que se puede elegir qué cosechar y cuándo. De modo que esta añada, además de alcoholes moderados en Mendoza, traerá sabores definidos y complejidad aromática, con un punto menos de concentración. En eso, debería parecerse a la 2021 que fue singularmente atractiva.

Valles Calchaquíes

En el norte el año se invierte al menos en la cantidad de uva. Es verdad que la helada del 7 pegó en parte a los viñedos bajos, pero en general la falta de viento en una primavera cálida, llevó a un excelente cuaje de las viñas. En consecuencia, se estima que la cosecha llegará con un 30% extra en kilos.

A fines de marzo, aún queda bastante uva por cosechar, con una sanidad impecable, pero que las bodegas no absorberán en sus programas. Por ende, algunos productores están elaborando vinos para no perder la uva.

Patagonia

En el norte de la región, el raleo de la helada de noviembre acortó un poco los volúmenes. La marcha climática, sin embargo, fue buena, con días nublados y tormentas aisladas durante el verano. El enero fue largo en Río Negro y, si bien fue un verano cálido, no hubo olas de calor. La suma de humedad relativa, con noches frescas, llevaron a una madurez pareja.

viñedo4

Destacan los pH bajos en la zona de Alto Valle, lo que garantiza energía en los vinos de este año.

Aún es temprano para evaluar la cosecha en términos cualitativos. Pero si algo al menos se escucha entre los productores es el entusiasmo por los vinos que están descubando. Probé algunos blancos, eso sí, y son nítidos y expresivos. Si el entusiasmo es contagioso, ojalá esta añada traiga nueva energía a un negocio deprimido.

Números 2026

A la fecha, la vendimia en toda la argentina acumula unos 12 millones de quintales (un quintal equivale a 100 kilos), que es un número equivalente a la semana 16 de la añada 2021. En la cálida y productiva añada 2025, en cambio, ya se habían cosechados unos 14.3 millones de quintales para esta misma fecha.