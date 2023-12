El argumento de CALF para que sus clientes paguen la deuda con Cammesa

La deuda en cuestión se acumuló desde 2016. Calf atribuyó su mora con Cammesa a la imposibilidad de pagar sus facturas mientras el municipio le pisaba los aumentos de tarifas para los usuarios. En esas condiciones, esgrimió la cooperativa, llegó la pandemia y la imposibilidad para la distribuidora de cobrar a los morosos bajo amenaza del corte del servicio.

El gobierno municipal atendió el reclamo de la cooperativa y operó la aprobación de una ordenanza que le diera aire financiero a costa de los usuarios.

En un comunicado, la cooperativa dio una amplia explicación de los antecedentes, que a su entender, la llevaron a endeudarse con Cammesa.

La explicación oficial de CALF

"CALF compra la energía a CAMMESA, la distribuye en la ciudad y la tarifa para el cobro del servicio la autoriza la Municipalidad.

"Entre los años 2016 y 2019 el Municipio de Neuquén NO autorizó la actualización de tarifa para CALF. En consecuencia, la Cooperativa CALF debió optar entre mantener los servicios mínimos indispensables para poder llevar la energía a la ciudad o dejar de pagar total o parcialmente la factura mensual de cammesa.

"Esta situación genero un juicio de CAMMESA contra CALF que ya tenía sentencia firme y se había pedido el embargo de las cuentas de CALF.

"El procedimiento previo al actual contrato de concesión era: una vez incrementado el costo de abastecimiento (Cammesa) o un incremento en los costos laborales (Paritarias), la Cooperativa presentaba todo a la Autoridad de Aplicación (Municipalidad) para su control, aprobación y posterior autorización para traslado de tarifa a los usuarios. Esta autorización tardaba meses, lo que generaba un desfinanciamiento paulatino de la cooperativa y cuando el municipio autorizaba el aumento, Cammesa ya había aumentado nuevamente la energía a CALF.

Autorizaron un aumento del 15% en la tarifa eléctrica.

"En enero de 2019, la situación ya era crítica por lo que CALF comenzó a realizar pagos parciales, hasta que finalmente no pudo hacer frente a la factura de Cammesa, y opto poner como prioridad la prestación del servicio a la ciudad.

"CALF presentó un recurso administrativo ante la Municipalidad que no surtió frutos, por lo que le inicio formalmente un juicio en el año 2019.

"En el año 2020 se suma a este contexto la pandemia, con la orden del gobierno nacional de no cortar el servicio a los usuarios y el no reclamo de las deudas que se fueron acumulado y que profundizaron la crisis económico-financiera de la CALF.

"En mayo de 2021 se firma el nuevo Contrato de Concesión entre las partes, lo que permite a la Cooperativa poder retomar los pagos con Cammesa.

"Posteriormente comienza en el país un reordenamiento de las deudas que mantenían las distribuidoras con Cammesa.

"En el marco de estos acuerdos CALF firma un convenio con la Secretaria de Energía y con Cammesa para la regularización de la deuda, que contempló importantes quitas de capital, intereses, periodo de gracia de 180 días y un plazo de pago de 96 cuotas y el desistimiento del juicio que Cammesa ya le había iniciado a CALF, y que tenía sentencia firme de la Corte suprema de Justicia en contra de CALF.

"Este acuerdo resultó vital y un paso fundamental para el saneamiento responsable y sustentables del pasivo de la Cooperativa.

"Por otro lado, cabe aclarar que el Poder Concedente (Municipio) asumió el compromiso, a través del acta acuerdo con la Secretaria de Energía, de autorizar los cuadros tarifarios adecuados para afrontar los pagos de la energía eléctrica, potencia y demás cargos del MEM en tiempo y forma.

"En la actualidad CALF llegó a este acuerdo con Cammesa para un plan de regularización de deuda, pero para poder afrontar los pagos a los que se comprometió debía continuar con el juicio contra la municipalidad, en ese contexto la municipalidad entendió necesario que la aprobación de un acuerdo sea debatida en el Concejo Deliberante para que apruebe un ítem en la factura en concepto de regularización de deuda por tarifa no percibida (montos que no se actualizaron oportunamente y que los usuarios no pagaron). En resumen, lo que no se pagó en aquel momento, se debe pagar ahora con una quita como ya dijimos del 40% de una parte del capital , 96 cuotas y un interés reducido a la mitad.

Composición deuda con Cammesa

"De acuerdo al acta acuerdo firmada el 9 de enero de 2023, entre la cooperativa, la Municipalidad de Neuquén y la Secretaria de Energía, se establece en la cláusula primera lo siguiente:

"1- La deuda acumulada al 30/09/2020 asciende a la suma de $2.291.778.880 -más la deuda acumulada al 30/04/2021 que asciende a $784.357.137.

"2 - Reconocimiento de crédito de $916.711.552, todo expresado a valores históricos.

"Atento a lo expuesto a valores históricos a financiar son de $ 2.159.424.465 La deuda con montos actualizados es de $ 5.164.676.862

"Su primera cuota vence el 25/03/2024 siendo la misma de $ 289.620.516

Juicio CALF a la Municipalidad

"El valor original determinado oportunamente en el reclamo fue de $913.510.453 determinados a julio de 2019. En noviembre 2023 la suma actualizada llegó a $23.320.000.000; esto hubiera originado una deuda por asociado residencial del orden de los $239.000.

"La no actualización de las tarifas debido a la falta de autorización de parte del municipio en los años 2016 al 2019 y la no facturación de esos incrementos a los usuarios generó esta deuda que la cooperativa y la municipalidad deberán conciliar. Entiéndase que si el juicio de CALF a la municipalidad continuara, los vecinos deberían afrontar con el pago de sus impuestos un importe muy superior a lo que se definió en un acuerdo conciliatorio entre CALF y la Municipalidad.

La cooperativa eléctrica CALF logró regularizar y pagar en término los compromisos con Cammesa.

"El 93 % de las distribuidoras del país le deben a Cammesa; el valor total de la deuda a noviembre del año 2023 es de más de 700 mil millones de pesos.

"La energía aumentó en el periodo 2013-2023 14.600% mientras que la inflación fue del 6.100%.

"El EPEN en el mismo periodo acumuló una deuda de más de 8000 millones con Cammesa y firmo acuerdo de refinanciación en condiciones similares a las de CALF.

"En conclusión, la situación que atravesó CALF no es privativa de esta distribuidora, por el contrario se extendió a la casi totalidad de las empresas del sector, con la diferencia de que en nuestro caso siempre mantuvimos el servicio en muy buenas condiciones ( somos la mejor distribuidora del país en cuanto a índices de calidad), pagamos a nuestros proveedores (a excepción de Cammesa, cuya facturación era imposible de pagar) y cancelamos nuestras obligaciones salariales cuidando el recurso más importante que tiene CALF: sus trabajadores".