El carpintero francés y su novia del norte neuquino que tienen un lodge de pesca

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca

Un amor que nació en la pesca

Nicolás Hanggi nació en Avignon, en el norte de Francia, hace ya 49 años. “Mi padre es suizo y mi madre era francesa. En Argentina estoy desde el 2003 pero en realidad ya había venido antes pero eso es otra historia”, relató. Respecto a su elección para instalar su vida y sus sueños en Manzano Amargo, contó que alguien le habló de las bellezas del lugar y de inmediato le nacieron las ganas de conocerlo.

“Yo vivía en Luján en la provincia de Buenos Aires y me contaron que el lugar era muy lindo y siempre en mi adolescencia visitábamos la Patagonia. Así que conocí Manzano Amargo, me gustó y fue el lugar donde me quise instalar, en el cual aposté y creo realmente que es mi lugar en el mundo”, remarcó. Y la respuesta de como llegó al norte neuquino es porque en varias oportunidades acompañó a su padre a Chos Malal, ya que era piloto de planeadores.

“Simplemente elegí Manzano Amargo porque estaba cansado soportar el mal vivir de las grandes ciudades y buscaba algo más tranquilo y nuevos aires”, recordó. Y es aquí donde le dio rienda suelta a sus sueños y aprovechando las bondades naturales se dedicó a la pesca y logró certificarse como guía habilitado por la provincia en pesca con mosca con devolución. Eso fue hace 7 años y para consolidar su actividad hace 4 años le dio entidad al Lodge de Pesca “El Arriero”.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca (9).jpg

Fue justo en ese mundo donde floreció el amor en su vida. “Con Antonella nos conocimos a través de la pesca. A ella le gustaba pescar y a mí también y fue ahí donde nació todo hace ya más de 4 años y juntos vamos construyendo esta propuesta para impulsar y reforzar el turismo en nuestro pueblo”, indicó.

La historia de El Arriero

Usando el nombre, el oficio y la estampa del símbolo de estas tierras, Nicolás y Antonella le pusieron “El Arriero” como nombre de identidad a sus emprendimientos. El Lodge Flyfishing, el restaurante, la cabaña existente y la otra en plena construcción. El alma del emprendimiento turístico es la pesca y se comenzó a desarrollar primeramente en el río Neuquén y en el Atreuco, aunque en las últimas temporadas se realizan en la zona de Los Cerrillos, precisamente en las Lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia.

Los tiempos habilitados son desde el 1 de noviembre al 31 de mayo. Generalmente hacen salidas a esos lugares con acampes de 3 a 5 días, lo que permite disfrutar a pleno los bellos paisajes del Alto Neuquén.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca (2).jpg

Al éxito del Lodge le sumaron el alojamiento en una cabaña con capacidad de 4/5 personas y una segunda en plena etapa de construcción. Además hace dos años pusieron en marcha un restaurante que en esta época del año permanece con sus puertas abiertas de 20:30 hasta media hora después de la medianoche.

“El restaurante en invierno lo estamos trabajando los días viernes, sábado, domingo y feriados a la noche y ahora dependiendo de los clientes que se alojan en las cabañas y que están fuera de esos días y fuera de esos horarios nosotros igual los atendemos”, contó Nicolás.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca (3).jpg

En cuanto a la oferta gastronómica, comentó: “Las comidas que tenemos es trucha que son de criadero, no son de la zona, sorrentinos de trucha, cordero, de chivo y también chivo al asador que lo hacemos solo por pedido y en la época de noviembre a mayo”.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca (10).jpg

Antonella y su amor por la fotografía

La partener perfecta de Nicolás es su compañera de vida Antonella Castillo, quien es nacida y criada en Manzano Amargo y como buena habitante del lugar es amante de la pesca y una ferviente difusora de los diversos atractivos que atesora su pueblo y sus zonas de influencia.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca

Además, es amante de la fotografía y con la cámara de su celular logra captar paisajes increíbles y compartirlos luego en sus redes sociales. Días atrás se acercó con un grupo de amigas al emblema turístico de Manzano Amargo que es la Cascada La Fragua y logró viralizar una fotografía en la que se observa al mítico atractivo natural prácticamente todo congelado.

“A pesar de las bajas temperaturas que se registraron la cascada no se logró congelar por completo como si sucedió en el año 2019. Aun así no dejó de ser un espectáculo increíble y cautivador”, contó Antonella en referencia a las fotos que logró captar en la jornada del pasado 9 de julio.

francés y su novia del norte neuquino impulsan un lodge de pesca (5).jpg

Ella junto a Nicolás también desde su emprendimiento impulsan visitas en invierno a la Cascada La Fragua y Cascada La Escondida como así también desarrollan paseos en motos de nieve y trekking con raquetas por los paisajes del lugar.

El lodge de pesca y todo el complejo turístico se sitúa a 3 kilómetros de la mítica Cascada del pueblo y a tan solo 200 metros del parque de nieve que se encuentra en proceso de construcción y habilitación por parte de la Comisión de Fomento de Manzano Amargo que está a cargo de Malvina Antiñir.

Datos a tener en cuenta

Para aprovechar en estas vacaciones en un lugar mágico del norte neuquino, rodeado de paisajes increíbles podés conocer "El Arriero" que te ofrece su restaurante con comidas típicas. Además de paseos en moto de nieve, actividades el aire libre y el confort y bienestar de sus cabañas. Para mayores datos, información y reservas se pueden comunicar con los teléfonos: 2942539271 y 2942556459. O en sus redes sociales. Instagram: Pub El Arriero y Facebook: Elarrieroflyfishing.