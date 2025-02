El desconsuelo de la mamá de Mónica Jara, tras las penas de Aguada San Roque: "A mí me destruyeron la vida"

La mujer estuvo presente este jueves en Cutral Co, donde se desarrolló la audiencia y manifestó su disconformidad con la resolución judicial que se tomó " Quedé totalmente decepcionada, con mucha bronca, mucha impotencia. Yo me esperaba más años , los abogados habían pedido más, pero seguimos con la burla", afirmó.

"Nada me va a devolver a mi hija . Yo no la voy a tener nunca más, ni tampoco mis nietas y ellas necesitan de su mamá. Ninguna pena va a calmar el dolor, pero si estaban pidiendo siete, ocho y nueve años, no entiendo por qué las bajaron", manifestó.

norma albarrán mamá de mónica jara Norma Albarrán mamá de Mónica Jara. Foto: gentileza.

La madre de una de los tres fallecidos por la explosión de la escuela, ocurrida en el 2021, apuntó también contra la decisión que se tomó con Héctor Villanueva (dueño de Arte Construcciones SRL), a quien por su edad (tiene 73 años), le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conducta por 4 años, más la obligación de realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público. Y pidió que también vaya a la cárcel.

"Él va a seguir haciendo obras, puede seguir trabajando y no ir a la cárcel, yo quiero que se muera en la cárcel porque es un asesino. Él es uno de los partícipes de todo esto", expresó la mujer en declaraciones a LU5.

"Causa podrida"

Albarrán consideró que toda la causa está "podrida" desde el comienzo, cuando varios de los funcionarios quedaron fuera del juicio, y recordó, además, que nunca tuvo respuestas a sus pedidos de explicaciones por parte del ex gobernador Omar Gutiérrez, ni de otros responsables.

"Yo me sentí burlada en todo momento. Nunca me llamó Omar Gutiérrez, ni tampoco quien era la ministra de Educación. Ellos también son culpables y nunca quisieron nombrarlos. Es por eso que yo tengo mis sospechas que en todos lados está el gobierno, tanto con los abogados, jueces y fiscales, acá es una corrupción absoluta", aseguró.

La mujer contó que todo esto suma más sufrimiento a la situación que viene atravesando desde aquel trágico momento, admitió que es muy "doloroso" y que tiene mucha rabia. "Todo es corrupción y nadie se fijó en nuestro dolor, el que no perdió un hijo y no tiene que seguir viviendo con ese dolor, no lo va a entender", manifestó.

"Estoy destruida, física y psíquicamente a mí me destruyeron mi vida. Ya no es una vida normal, porque yo llevo el dolor de mi hija constantemente, éramos muy compañeras, compartíamos muchas cosas. Ella estaba en todo y hace 3 años que me hace falta".

La mamá de Mónica abrió su corazón y reveló que en momentos de mucha angustia y desesperación pensó muchas en quitarse la vida, pero aseguró que finalmente no lo hizo porque tiene razones para seguir, muchas personas que la quieren y necesitan.

"¿Por qué yo que estoy destruida la sigo peleando y él (Héctor Villanueva, dueño de Arte Construcciones SRL) con 73 años puede seguir adelante. Él puede seguir adelante?, ¿Por qué no lo meten preso? Yo lo quiero preso también", insistió sobre la resolución para uno de los culpables.

"Yo a mi hija no la vi, la despedí un cajón cerrado, no la pude tocar, no le pude dar un beso. Eso también quiero que lo tengan muy en cuenta y eso duele y eso me va a marcar toda mi vida", concluyó.

Sentencia Aguada San Roque -AC (4).jpg Anahi Cárdena

Penas

Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo decidieron por unanimidad las penas para los culpables de la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, que provocó las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.

Para cuatro de ellos, impusieron de cuatro a cinco años de prisión efectiva, menores a las solicitadas por la querella, aunque similares a las pretensiones de la Fiscalía. El quinto tendrá prisión condicional.