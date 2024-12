El dramático relato de una vecina afectada por el incendio en Sapere: "Murieron 25 gatos"

Este miércoles por la mañana, Mayra, una vecina damnificada por el incendio y madre de cuatro pequeños, habló con La Red y contó detalles del dramático momento que le tocó vivir, en momentos que esperaba que sus hijos salieron de la escuela. "Realmente no sabemos qué pasó, fuimos a tomar unos mates con otras mamás hasta el horario de salida, todo muy tranquilo y a las cinco y cuarto cuando estoy llegando a la escuela me llama mi vecina para decirme que atrás de mi casa había fuego y cuando llegué, no alcancé a nada y veo que el fuego ya estaba en la medianera de mi vecino y la mía", dijo.