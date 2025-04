El EPEN alertó sobre estafas a su nombre: cómo es la modalidad

epen

"En general, este tipo de maniobras -que nuevamente se detectaron en localidades como Rincón de los Sauces y Centenario- tienen el objetivo de hackear la aplicación WhatsApp del celular, o bien obtener información de los usuarios o ingresar a sus domicilios", explicaron en un comunicado de prensa.

Además, explicaron que una de las modalidades detectadas de estafas es mediante llamados a clientes con falsa información sobre cortes programados. Otra es enviarles un código QR con el pretexto de actualizar datos o de obtener falsas promociones.

Para evitar que los usuarios sean engañados, el EPEN remarcó que "no realiza llamados para alertar de cortes del servicio, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales ni datos, y no acude a domicilios ni a verificar instalaciones internas salvo en caso de reclamo, y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados".

"Se recuerda que no se deben compartir o brindar datos -como nombre de usuario, claves personales ni de ningún otro tipo- a terceras personas o a sitios web no oficiales", alertaron desde el organismo provincial.

Este tipo de intentos de estafas telefónicas en nombre del EPEN ya se habían registrado con anterioridad a clientes en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y otros lugares cercanos. "Se recomienda a los clientes estar alertas ante este tipo de casos, ya que se detectaron en una docena de localidades", advirtieron.

Sabotaje en el EPEN

Días atrás, durante una audiencia judicial realizada en la ciudad de Chos Malal, Gustavo Parnisari, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad aceptó su responsabilidad penal por el sabotaje a líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), que dejó a varias localidades del norte sin luz durante 18 horas.

En la audiencia, la fiscal del caso, Natalia Rivera, presentó los términos de un acuerdo parcial de responsabilidad donde el imputado reconoció su participación en dos hechos que le imputaron. Es decir, aceptó ser coautor del delito de daño calificado, en concurso ideal con sabotaje de línea eléctrica.

Si bien la jueza de garantías, Bibiana Ojeda, avaló el acuerdo, aún no se sabe qué pena tendrá que cumplir el referente del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad porque no fue parte del acuerdo. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar una próxima audiencia para determinar el monto y calidad de la pena.