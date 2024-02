El gobierno garantizó el inicio de clases en todas las escuelas

La ministra de Educación dijo que el plan de mantenimiento de edificios educativos está en pleno desarrollo y que están previstas las alternativas para las escuelas que no terminen.

La ministra de Educación, Soledad Martínez , aseguró que los edificios escolares estarán en condiciones cuando empiecen las clases, el 4 de marzo. Desmintió de esta manera la advertencia de ATEN Capital sobre un posible no inicio de las clases como consecuencia de la falta de mantenimiento de las escuelas.

Martínez sostuvo que la provincia está atendiendo los casos que requieren un trato especial por la complejidad de las obras que requieren. Citó como ejemplo el Cpem 40 de la ciudad, adonde, dijo, están debatiendo con la comunidad educativa la forma de avanzar con los trabajos sin frenar el inicio de las clases. Otra caso complejo se presenta en la Epet 1, de Cutral Co.

"Hay algunas comunidades educativas que, producto de estas dilaciones que llevan mucho tiempo, en algunos casos muchos años, han decidido que hasta que no tengan precisiones no van a retomar el ciclo lectivo, pero son cosas que hemos venido trabajando puntualmente y que ya hemos podido ir resolviendo", sostuvo, a la vez que insistió que con la comunidad educativa del Cpem 40 todavía no llegan a un acuerdo pero trabajan para lograrlo antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 4 de marzo.

CPEM 40.jpg

Martínez aceptó que hay obras escolares que están frenadas por la decisión gubernamental de redeterminar costoso, aunque no todas las involucradas en este tema siguieron la misma vía. Dijo que hay empresas que siguieron con sus tareas mientras se renegocia el contrato.

"Ninguna obra compromete el inicio de clases"

"Ninguna de esas obras compromete el inicio del ciclo lectivo sin que esté previsto otro lugar en donde las escuelas puedan dar clases hasta que se terminan las obras en los edificios", afirmó. Garantizó que no dejará de reunirse con las comunidades educativas de las escuelas que tienen obras importantes pendientes para allanar el camino a las clases de los alumnos en tiempo y forma.

La gestión provincial de Rolando Figueroa decidió para este año darle continuidad al plan de mantenimiento escolar que había definido el gobierno anterior desde el organismo técnico encargado de la infraestructura educativa.

"El equipo y la estructura de Mantenimiento e Infraestructura Escolar se mantuvieron sin cambios el objeto de garantizar que la planificación diseñada por los equipos técnicos se concrete", sostuvo la ministra.

"El plan está desarrollándose. Es cierto que empezó unas semanas más tarde de lo que originalmente se había previsto, en particular aquellas cuestiones que tienen que ver con obritas o con tareas de mantenimiento mayor, pero se está cumpliendo el cronograma del mantenimiento previsto", señaló.

Agregó Martínez que en las localidades en las que el mantenimiento se hace mediante convenios con los municipios, los mismos ya se firmaron. De todos modos, advirtió, "los municipios ya comenzaron con los trabajos de mantenimiento en las escuelas de cada localidad".