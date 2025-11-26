El Gobierno de Neuquén convocó a los estatales para una nueva mesa de negociación

El Ministro de Gobierno, Jorge Tobares, citó este jueves a los gremios ATE, ATEN, UNAVP y UPCN.

Continuando con las reuniones paritarias con los gremios estatales, el Gobierno de la provincia de Neuquén convocó este miércoles a una tercera jornada de trabajo y negociaciones . Los encuentros tendrán lugar en la mañana del jueves 27 de noviembre en la Casa de Gobierno .

En primera instancia, se espera que ocurra la reunión con los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desde las 9.30. Continuando la agenda, las autoridades provinciales recibirán a las 11 a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).

Por la tarde están previstas dos reuniones, a las 15 se desarrollará el encuentro con la conducción de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP). Mientras que los delegados de la Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN) están citados a las 16.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (6) La comisión directiva de ATEN planteó serias irregularidades en el área de Salud Ocupacional. Sebastián Fariña Petersen

Los pedidos

Se trata de la tercera ronda de negociaciones que impulsa el Gobierno de Neuquén, que realizó convocatorias anticipadas para brindar previsibilidad política y económica. En el último encuentro, la Provincia ofreció un aumento general del 5% para el primer semestre del año 2026, a pagarse en dos tramos de 2,5%.

La propuesta no fue suficiente para los gremios estatales, que renovaron su pedido de mantener las actualizaciones por IPC.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo hizo referencia, este último martes, a la situación salarial durante su exposición en la Legislatura. El dirigente aseguró que “los trabajadores votaron por unanimidad que si esta semana no hay convocatoria a mesa salarial con propuesta de IPC hay conflicto”.

En diálogo con el programa Bajá la Data, por el streaming de LM Play, Quintriqueo señaló el pasado 17 de noviembre que “la propuesta (del gobierno a los gremios ATEN, ATE, Viales y UPCN) es inconducente desde donde la mires. Se nos plantea salir del esquema del ajuste por IPC. Contenía un 2,5% en el trimestre, que era perder salario. Y anualizada daba un 10%, que es la pauta inflacionaria que ponen Nación y Provincia”.

Quintriqueo 8 Carlos Quintriqueo en "Bajá la data" el streaming de LMPlay.

Además, acotó que “cualquier consultora privada te dice que la inflación será más del 10% y Neuquén más. No vamos a bajar la demanda del ajuste por IPC”.

Por su parte, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, aseguró este miércoles que el planteo del gremio mantendrá su postura con el objetivo de lograr una recuperación salarial y un IPC que sea calculado de forma anual.