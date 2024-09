El Gobierno provincial echó a un funcionario denunciado por violencia laboral y sexual

Por su parte, el funcionario denunciado no se quedó atrás y realizó su descargo en las redes sociales.

En los fundamentos del decreto, se indica que Della Chá queda desvinculado por una restructuración de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

"La Ley Orgánica de Ministerios de la Provincia del Neuquén 3420, faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar, fusionar y reordenar las plantas de personal, reubicar los recursos humanos y adoptar cualquier otra medida necesaria respecto al funcionamiento de los órganos y organismos que integran la Administración Pública Provincial en base a criterios de eficiencia y eficacia", reza la norma.

Lo que dice el decreto

El decreto lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Pone fin a la relación laboral que hasta este miércoles mantenía Della Chá con la Provincia, aunque ya se encontraba con una licencia administrativa cuando tomó conocimiento de la denuncia en su contra realizada por dos empleadas estatales del área donde trabajaba.

El escándalo estalló en los medios porque las empleadas no tenían respuesta del Ejecutivo a su pedido de reubicación. Dentro de un mes concluye su licencia psicológica y deben volver a las oficinas donde fueron violentadas por el denunciado.

En paralelo, la jueza Dalma Tejeda ordenó que Della Cha se abstenga de acosarlas e impuso una orden de restricción de acercamiento por 90 días.

Una de las denunciantes rompió el silencio y aclaró que trabaja en su puesto desde hace cinco años. Tras el cambio de gestión en el Poder Ejecutivo, comenzó a prestar sus funciones para Della Cha. "Un mes después de que empezó, empezaron los abusos", afirmó y agregó: "Yo no tengo nada en contra de Ortiz Luna ni de esta gestión, pero necesitamos que nos den respuestas y que dejen de apañarlo".

El manoseo que sufrió una de las víctimas

El 9 de agosto, la mujer hizo la denuncia por una situación de acoso sexual dentro de las oficinas. Tras una reunión para anunciar un cambio en el lugar de trabajo, el funcionario levantó el encuentro y convocó a todos a volver a sus puestos. "Mis compañeros se levantaron y cuando yo me voy a retirar, me tocó la cola", dijo y agregó que ella reaccionó con furia. Lo insultó y él se disculpó y le aseguró que no iba a volver a ocurrir.

Sin embargo, tras ese episodio, empezó a sufrir hostigamiento y aislamiento dentro de su espacio de trabajo. Le quitaron su escritorio y se quedó sin silla. Tampoco le designaban funciones, por lo que sólo podían concurrir a su oficina a cumplir horario y cebar mate a sus compañeros.

"Al principio me lo trataba de tomar con humor, pero después noté que ya mis compañeros no hablaban enfrente mío y me terminaron diciendo que tenían órdenes de que yo no me entere nada de lo que pasaba en la Secretaría", dijo y aclaró: "Hacían reuniones pero no me convocaban, no tenía nada para hacer".

Cuando se decidió a hacer la denuncia, conoció que habían otros casos similares. Una de las que se animó a denunciar junto con ella era una empleada de planta que, por sus funciones, tenía un trato todavía más cercano con Della Cha. Según comentó, su compañera tenía que acompañar al director a eventos y viajes, e incluso hacer algunas tareas en su casa.

"Una vez volvieron tarde de un evento, él se ofreció a llevarla a su casa pero le pidió que antes pasaran por la casa de él. Ahí ella sufrió una situación de violación", expresó sobre el segundo caso que fue denunciado. Aunque trascendió que la mujer le dijo varias veces que no, él actuó de forma abusiva. Aclaró que luego él hizo un descargo asegurando que "era una mujer adulta" y que "actuó así porque estaba despechada".

La denunciante también supo de al menos otro caso de abuso dentro de las oficinas, contra el mismo agresor. Cuando se hizo pública la denuncia, también le llegaron comentarios de otras mujeres que habían vivido situaciones similares con Della Chá, aunque aclaró que no las conoce y que estima que no son de Neuquén.