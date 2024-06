El Gobierno provincial podría descontar el día de paro por la Ley Bases

Así lo deslizó el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, al considerar que la ciudadanía se ve afectada "frente a una decisión que no depende de la Provincia".

El Gobierno provincial no descarta descontar el día del paro realizado por los gremios estatales en el marco de la protesta por el tratamiento de la Ley Bases , el pasado miércoles.

Así lo aseguró en declaraciones radiales el ministro de Gobierno y de Trabajo, Jorge Tobares , quien dijo que "nuestra política siempre ha sido que día que no está justificado, día que se descuenta. Desde el 10 de diciembre hasta acá, esa ha sido la definición política en este sentido".

"En principio, los días de paro no se pagan", sostuvo el ministro Tobares. "El paro es una medida que se toma frente a una decisión que no depende del gobierno de la provincia. Podemos compartir la preocupación o la mirada política que cada uno puede tener sobre el tema, pero en definitiva esa medida afecta a los derechos de muchas otras personas, por ejemplo, en áreas de salud, tierras o de turismo que ese día no atendieron".

Jorge Tobares 02.jpg Claudio Espinoza

El pasado miércoles, gremios como ATE, ATEN y UPCN, entre otros, se movilizaron por las calles céntricas de Neuquén capital para manifestar el rechazo contra el proyecto de Ley Bases, que fue aprobado en el Senado de la Nación.

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, había adelantado que el paro convocado por 24 horas era para decorle "no a este paquete de leyes porque representa un perjuicio en el orden jubilatorio, en cuanto a la inversión educativa, en los temas del plan de gobierno, que tienen consecuencias en la clase trabajadora en particular con los planteos de la reforma laboral".

Conocida las declaraciones radiales del ministro Tobares, el líder de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, manifestó que "si nos tocan un día, paramos toda la provincia hasta que se reintegre".

tuit ate

Provincia adelantó el pago del medio aguinaldo a estatales en Neuquén

El Gobierno neuquino se adelantó a la fecha prevista y ya depositó el medio aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC), en las cuentas que los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Lo hizo en el comienzo del fin de semana largo, que incluye al Día del Padre.

Según informaron desde Casa de Gobierno, la decisión del gobernador Rolando Figueroa fue posible a partir de la administración austera, la eliminación de gastos innecesarios en el Estado y el equilibrio en las cuentas. El pago del medio aguinaldo había sido anunciado para el martes 18 de junio, pero se adelantó. Y se concretó con fondos propios de la provincia, después de 13 años de que esto no ocurría.

La semana pasada, durante un encuentro con periodistas, Figueroa había anunciado la fecha de pago. “Hemos consolidado nuestro esquema económico. Sobre todo, en esta demostración financiera que estamos haciendo, que si existe una toma de deuda es para obras, no para solventar gastos corrientes”, destacó el gobernador.

Remarcó la “solidez y buena administración”. En su primer año de gestión, la Provincia no recurrió a un endeudamiento pagar los aguinaldos.