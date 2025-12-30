El Hospital Castro Rendón es uno los principales centros donantes del país

Se ubica entre los 10 establecimientos que más donantes aportaron este año en todo el país. INCUCAI destacó el trabajo desarrollado por todo el equipo del hospital neuquino.

El Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” volvió a destacarse a nivel nacional por su compromiso y trabajo sostenido en materia de donación de órganos y tejidos , brindando nuevas oportunidades de vida a personas cuya única alternativa era el trasplante.

Mediante una carta que lleva la firma del doctor Carlos Soratti , presidente del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), el HPN fue reconocido nuevamente por su trabajo en donación y trasplante.

Durante 2025, el hospital llevó adelante 56 procesos de procuración, de los cuales 12 fueron multiorgánicos y 4 en asistolia controlada, y se posicionó nuevamente entre los 10 establecimientos que más donantes aportan en todo el país.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

Gracias a esta labor, 91 personas que se encontraban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante, de las cuales 49 recibieron órganos y 42 tejidos. Entre los beneficiarios se encuentran 2 niños y 4 adolescentes, lo que refleja el impacto directo de la tarea en distintas etapas de la vida.

El trabajo del equipo del Hospital Castro Rendón permite dar respuesta a la alta demanda de órganos y tejidos existente en la Argentina, llevando alivio y esperanza a pacientes, familias y comunidades enteras.

También se destaca la importancia de consolidar la actividad de procuración como una práctica cotidiana, clave para seguir aumentando la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante.